Koronavirüs yasakları ne zaman sona erecek? Hafta içi ve hafta sonu yasakları için gözler Kabine Toplantısı'nda!

Koronavirüs vaka sayılarının son dönemde hızla artmasının ardından Kasım ve Aralık ayında gerçekleştirilen kabine toplantılarının ardından yeni koronavirüs yasakları hayatımıza girmişti. Yasakların yeniden hayatımıza girmesinin üzerinden geçen neredeyse 1,5 aylık süre zarfında vaka sayılarında gözle görülür azalmalar yaşanmaya başladı. Vaka sayılarında yaşanan azalmaların ardından yasaklar ne zaman sona erecek sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki koronavirüs yasakları ne zaman sona erecek?

YASAKLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Koronavirüs yasaklarının ne zaman sona ereceğine dair henüz net bir bilgi yer almasada Kabine toplantısında yapılacak olan değerlendirmelerin ardından yasakların kademeleri olarak kaldırılabileceği bildiriliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilmeyen kabine toplantısının önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma saatleri Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar uygulanıyor

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam saat 21:00'dan sabah saat 05:00'a kadar uygulanıyor

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi sabah saat 10:00-13:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri hafta içi günleri saat 13:00-16:00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu yaş grubu içerisinde olup çalışanlar ise yasaktan muaf tutuluyor.