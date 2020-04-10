Koronavirüsü yenenler anlatıyor! 15 metrekarede tek başına

Anadolu Ajansı (AA) İspanya temsilcisi Şenhan Bolelli, ailesiyle birlikte Kovid-19’a karşı mücadelesini anlattı. İspanya’nın başkenti Madrid’de yaşayan Bolelli, 11 Mart’ta okulların kapatılması ve özel sektörün çalışanlarına evden çalışma imkanı vermesiyle eşi ve 6,5 yaşındaki kızıyla kendilerini evde karantinaya aldıklarını belirti. Karantina halinin hükümetin 14 Mart’ta ilan ettiği olağanüstü hal ile zorunluluğa dönüştüğünü ifade eden Bolelli 16 Mart sabahı başlayan Kovid-19 mücadelesini şöyle anlattı:

“Sabah baş ağrısı ve ağır bir halsizlikle uyandıktan sonra “acaba virüs mü bulaştı?” endişesiyle hemen kendimi evin bir odasına kapattım. Ateş, halsizlik ve baş ağrısını, telefonla doktorların da tavsiyesiyle parasetemol kullanarak 5-6 günde yavaş yavaş yendim. Ancak kendimi iyileşmiş hissetmiyordum. Ardından boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük başlayınca 28 Mart’ta San Rafael Hastanesi’nin acil servisine gittim. Tanınmış ve büyük bir hastane olmasına rağmen Kovid-19 test kitleri yoktu ve benim gibi gelen hastalara ilk önce göğüs filmi daha sonra da gerekli olması halinde kan testi yapılıyordu. Bu iki kontrolün de yapılmasından sonra “yüzde 97 Kovid-19 olduğum ancak bunu hafif geçirdiğim” belirtildi. Bir antibiyotik yazılıp, 5 gün boyunca buna devam etmem, kötüleşme durumunda ise hastaneye geri dönmem söylendi. Antibiyotik tedavisiyle öksürüğümün azalması ve boğaz ağrımın bitmesi beni umutlandırdı ve iyileşmeye başladığımı anladım.”

10 gün daha dayanacak

“Zar zor da olsa bir doktora ulaşıp durumu anlattım. Doktor bana ailemin sağlığını korumak için en az 10 gün daha oda karantinasına devam etmemin iyi olacağını söyledi. Kendimi iyi hissetmeme rağmen, eşim ve kızımın sağlığını riske atmamak için oda karantinasında kalmaya karar verdim. 15 metrekarelik bir odada tek başınıza dört hafta geçirmek zor olsa da 10 gün daha dayanıp sonrasında sevdiklerinizle kucaklaşabilmek, buna değer.”

Evde sosyal mesafe

Dört hafta boyunca sosyal mesafeyi ev içinde de hep koruduk. Banyoları ayırarak, eşim ve kızımla 3-4 metre uzunluğundaki koridordan uç uca durarak sohbet ettik. Eşim, her gün yemeklerimi odanın kapısına bırakıp, virüsün olası bulaşmasını önlemek için boş tabak ve bardakları iki günde bir eldivenle topladı. Kovid-19’u ben ve ailem birlik olarak, paniğe kapılmadan, sabırla, doktorların ve uzmanların tavsiyesine uyarak nasıl atlattıysak; dünyanın da bu şekilde bu salgının üstesinden geleceğine inanıyorum.” - MADRİD AA

Alkışlarla taburcu edildiler







Bursa’da yeni tip koronavirüs teşhisiyle aynı gün hastanede tedavi altına alınan karı koca, bir haftada virüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

İnegöl ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Hacer Kaplan ve 46 yaşındaki eşi Gafur Kaplan ateş, öksürük, sırt ağrısı, terleme, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle VM Medical Park Bursa Hastanesi’ne başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan karı koca, bir hafta sonra virüsü yenmeyi başardı. Bursalı çift; hekimler, hemşireler ve idari personel tarafından alkışlarla taburcu edildi. Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Kaplan çifti, hastane çalışanlarına teşekkür etti. - BURSA AA

Anne-kız taburcu oldu





Eskişehir’de oturan üç çocuk annesi hemşire Meryem Kuzucu (46), kızı Teslime ile şubat ayında umre için Suudi Arabistan’a gitti. İbadetini yaptıktan sonra yurda dönen Kuzucu, karantina kararı nedeniyle kızı ile Konya’daki yurda yerleştirildi. 14 gün sonra Kovid-19 testi yapılan Kuzucu ve kızının sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ve kızı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Anne-kız 9 gün süren tedavilerinin ardından dün taburcu edildi. Aynı zamanda şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirten Kuzucu, “Çocuğum adına çok üzüldüm. Daha 5 yaşında. Eğer taburcu olmasaydım ve bana ne yapmak istediğimi sorsalar ‘Kızımı eve gönderin, beni istediğiniz kadar bu hastanede tutun’ derdim. İyileşme sürecinde moral çok önemli. Morallerini yüksek tutup, doktorların verdiği ilaçları düzgün kullanırlarsa bu hastalığın geçeceğine inanıyorum” diye konuştu. - KONYA DHA

Sunucu Akkul virüsü yendi

‘Çok Gezenti’ programı sunucu Burak Akkul koronavirüsü yendiğini hastane odasından duyurdu. Çektiği videoyu paylaşan Akkul, “20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Eşi Seda Akkul ile 2. Kovid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz” ifadelerini kullandı. l İSTANBUL DHA

Yaşlı çift alkışlarla uğurlandı

Fransa’dan Kayseri’ye gelen N.T. (80) ve H.T. (74) çifti, 30 Mart’ta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Testi pozitif çıkan çifte, 10 gün tedavi uygulandı. Tedavi sonucu sağlıklarına kavuşan çift, dün taburcu edildi. Prof. Dr. Orhan Yıldız, “10 günlük tedaviye olumlu yanıt verdiler ve taburcu oldular” dedi. l KAYSERİ DHA

71 yaşında koronayı yendi

Tokat’ta bir hafta önce, Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Bektaş Çakmak’ın tedavisi tamamlandı. Son testinin negatif çıkmasının ardından dün taburcu edilen Çakmak, doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. Çakmak, “Çok şükür çok iyiyim. Hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi. - TOKAT AA

Cenazede virüs kapan esnaf

Tavsiyelere harfiyen uydu

Tekirdağ’da koronavirüs tanısı konulan Erdal Torlak (51) hastalığı doktorunun tavsiyelerini dinleyerek yendi. İstanbul’da 25 gün önce vefat eden dayısının cenazesinde virüsü kapan Torlak’a öksürük ve ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 tanısı konuldu. Torlak, “Doktorum bol bol sıvı tüketmemi söyledi. Virüsün iştahsızlığa neden olduğunu ve düzenli beslenmemi istedi. Yemeyi içmeyi hiç ihmal etmedim” dedi. - TEKİRDAĞ AA

‘İçim yanıyordu’

Bursa’da, koronavirüse yakalanan Havva Er (58), 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Er, “Bütün eklemlerimde, göğsümde ağrı oldu. Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu” dedi. Ablası ve erkek kardeşinde de virüs olduğunu belirten Er, karantinadaki mahallesine jandarma izniyle gireceğini ve 14 gün evde kalacağını belirtti. l BURSA DHA

Sağlığınızı nasıl korursunuz?

Evde kalma, el yıkama ve sosyal mesafe önlemleri dışında koronavirüsten korunmanın yollarından biri de sağlıklı kalmak ancak bunun nasıl başarılacağına dair farklı öneriler söz konusu. İngiliz Guardian gazetesi, uzmanlara sordu:

1) Akciğerlerinize dikkat

Liverpool Tropik Hastalıklar Okulu’ndan enfeksiyon hastalıkları üzerine çalışan öğretim üyesi Tom Wingfield, akciğerlerinize zarar veren her şeyden kaçınmanız gerektiğini söylüyor: “Sigarayı bırakın.” Akciğerleri tahriş eden alerjileri olanların tetikleyicilerden uzak durmasını tavsiye eden Wingfield, karantinanın iyi tarafının hava kirliliğinin azalması olduğunu söylüyor.

2) Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Sihirli bir formül yok. Alkol tüketiminizi azaltın, egzersiz yapın, iyi uyuyun ve stresi azaltın. Sebze ve meyvenin çokça yer aldığı, çeşit açısından bol, dengeli bir beslenme biçimi benimseyin. Ancak vitamin ve mineral katkılarının faydasıyla ilgili kanıtlar az. Aile doktoru Amir Khan, D vitamini almak için her gün güneşe çıkmanın ya da dışarıdan katkı almanın da faydalı olabileceğini söylüyor.

3) Belirtileri görür görmez dinlenin

Koronavirüsün bulaştığından şüphelenilen kişilerin çoğu en az bir gün yorgun hissettiklerini söylüyor. Vücudunuz bütün enerjisini ardı ardına hücrelerinizi enfekte eden virüsle savaşmaya harcıyor” diyen Khan. “Hafif belirtileriniz olsa bile, bazı günler kendinizi iyi hissederken, diğer günler yorgun ve ağrı içerisinde olabilirsiniz. Ev içerisinde ufak tefek şeylerle uğraşabilirsiniz ya da yemek hazırlayabilirsiniz ama bundan daha fazlasını yapmamalısınız ve mümkün olduğunda koltukta ya da yatakta olmalısınız. Ateşiniz çıktığında vücudunuz virüsün yeniden üremesini engelleyecek bir ortam hazırlamak için vücut ısısını artırma yönünde enerji harcıyor. Dinlenmek için yorgun hissetmeyi beklememelisiniz çünkü o zaman çoktan aşırı enerji harcamış olursunuz” diye konuştu.

4) Sıvı almaya devam edin

Khan, normalde olduğu gibi herkesin ‘günde 2-3 litre sıvı almaya devam etmesi’ gerektiğini söylüyor. Londra’daki St Mary’s Hastanesi’nden solunum yolları danışmanı Saira Ghafur, ateş yükseldiğinde mümkün olduğu kadar sıvı alınmasını tavsiye ederek “İdrarınızın çok fazla gelmediğini düşünüyorsanız doktora başvurun” diyor.

5) Ateşle başa çıkmanın yolları

Ateşiniz çıktığında, ibuprofen yerine paracetamol alın. Anti-enflamatuar olan ibuprofenin koronavirüs belirtilerini kötüleştirdiğine dair endişeler var, ancak bunu teyit edecek yeterli kanıt yok. Yine de ateş ve kas ağrısı için paracetamol alınması tavsiye ediliyor. Wingfield, “Reçetenize ibuprofen yazıldıysa, bu durumu doktorunuzla görüşün” diyor.

6) ‘Mucize çözüm’lere güvenmeyin

Khan, internette C vitamin almanın tavsiye edildiğini, ancak bunun evde denenmemesi gerektiğini söylüyor. “Bu Çin’de çok ama çok yüksek dozlarda damardan verildi. Sizin bir vitamin hapından alacağınızdan oldukça farklı.”

C vitamin tableti almanın enfekte olmanın önüne geçmeyeceğini ya da hastalığı tedavi etmeyeceğini söyleyen Khan, çok yüksek dozda almaya çalışılmaması uyarısında da bulunuyor. Alkali besinlere de bel bağlamayın. Virüsün pH seviyesi bulunmuyor ve vücudunuzun pH seviyesini beslenmeyle değiştiremezsiniz.

Khan ayrıca sarımsağın soğuk algınlığının süresini kısaltabileceğini ancak onu önlemeyeceğini söylüyor. Koronavirüs üzerinde bir etkisinin olduğuna dair de herhangi bir kanıt bulunmuyor.