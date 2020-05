Koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmış

Kovid-19 pandemisinin en olumsuz etkilediği grupların başında sağlık çalışanları ve aileleri geliyor. Türk Toraks Derneği’nin araştırmasına göre, sağlık çalışanları ilk ay koruyucu ekipman temininde sıkıntı yaşadı.

Türk Toraks Derneği’nin ilk ölüm vakasının görüldüğü günden bir ay sonra, 10 Nisan tarihinde sağlık kurumlarında pandemi sonrasında alınan koruyucu önlemleri ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlara ulaşım durumunu değerlendiren bir anketi üyelerine e-posta yoluyla göndererek sorular yöneltti. 295 üyenin katıldığı anketten şu sonuçlar çıktı:



Özel oda yapılmadı

Katılımcıların yüzde 26.1’i eğitim araştırma hastaneleri, yüzde 24.1’inin üniversite hastaneleri, yüzde 22.4’ü devlet hastaneleri ve yüzde 15.2’si de özel hastanelerde çalışan göğüs hastalıkları uzman ve asistanları, göğüs cerrahisi ve çocuk hastalıkları uzmanlarından oluştu.



Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 40’ı Kovid-19 vakalarında yüksek riskli olan balgam alma, sürüntü alma, etrafa damlacık saçan tanı işlemleri için izolasyon odalarının olduğunu bildirirken, eğitim ve araştırma, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde çalışanların yüzde 60’ı enfeksiyonu bulaştırma riski yüksek olan işlemlerin özel olarak ayrılmış bir odada yapılmadığını dile getirdi.

Ankete katılan sağlık personelinin yüzde 87’si, yatarak tedavi edilecek hastalar için özel servis bulunduğunu belirtirken, bu oran, eğitim ve araştırma, üniversite ve devlet hastanelerinde yüzde 90 olarak tespit edildi.



Çalıştığı kurumda eldiveni talep ettiğinde her zaman temin edebildiğini söyleyenler yüzde 56 olarak kayıtlara geçti.



Tıbbi maskeyi talep ettiği halde, her zaman temin edebildiğini söyleyen katılımcı oranı yüzde 30 oldu.



Sağlık çalışanlarının yüzde 60’ı N95/FFP2/FFP3 türü özel maskelerden temin edebildiğini söyledi. Ancak “Talep ettiğim her an temin edebiliyorum” diyenlerin oranı yüzde 40’ta kaldı. Sağlık kurumlarında istediği zaman siperlik ve gözlük temin edenler yüzde 56, önlük temin edebilenler yüzde 66, iş tulumu temin edenler ise yüzde 45 olarak belirlendi.