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13.07.2020 - 16:51 |

KPSS başvuru yap | ÖSYM KPSS lisans başvuruları için son saatler

KPSS başvuru ekranından başvuru işlemleri devam ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen başvuru tarihlerine göre bugün KPSS lisans başvuruları sona eriyor. Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son saat ne? İşte KPSS Lisans başvuru detayları.

KPSS başvuru yap | ÖSYM KPSS lisans başvuruları için son saatler

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Lisans başvurularında sona gelindi. KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecektir denildi.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bugün sona erecek KPSS lisans başvurularda her bir oturum için 80 TL yatırmak gerekiyor. KPSS Alan bilgisi başvuruları için ise her bir oturum için 55 TL yatırmak gerekiyor. Şube, ATM ya da internet bankacılığı ile başvuru ücretini ödemek mümkün.

KPSS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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