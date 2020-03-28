KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 ne zaman uygulanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar bir bir açıklandı. KPSS sınavları ertelendi mi sorusu ise büyük ilgi gördü. KPSS adaylarının araştırdığı KPSs sınav tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği KPSS sınav tarihleri 2020...

KPSS ERTELENDİ Mİ?

KPSS 2020 sınavları ertelendi. Peki KPSs 2020 yeni sınav tarihleri ne zaman?

KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 6 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020