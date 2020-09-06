06.09.2020 - 09:39 |
KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri)
2020'nin ilk KPSS sınavı bugün gerçekleşiyor. Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumunda ter dökecek olan adaylar sınava dakikalar kala sınavla ilgili detaylara ulaşmak istiyor. En sık sorulan soruların başında sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceği yer alıyor.
Bugün binlerce devlet memuru adayı için büyük gün... KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleşiyor. Adayların heyecanı tav yaparken 'KPSS Lisans sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek?' sorusu yöneltiliyor.
KPSS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
DİKKAT!
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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