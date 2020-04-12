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12.04.2020 - 20:31 |

KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT sınav tarihleri

KPSS 2020 ile ilgili en çok merak edilen konu sınavların ne zaman yapılacağı oldu. Sınavda ter dökecek binlerce vatandaşımız KPSS 2020'nin hangi günlerde yapılacağını araştırıyor. Peki KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi ve ÖABT snavları ne zaman yapılacak?

KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT sınav tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar bir bir açıklandı. KPSS sınavları ertelendi mi sorusu ise büyük ilgi gördü. KPSS adaylarının araştırdığı KPSs sınav tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği KPSS sınav tarihleri 2020...

KPSS ERTELENDİ Mİ?

KPSS 2020 sınavları ertelendi. Peki KPSs 2020 yeni sınav tarihleri ne zaman?

KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 6 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

Kaldırımda sızdıAntalya'da alkollü bir kişi kaldırımda sızınca 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
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