KPSS Önlisans 80 puan ve üzeri nereye hangi memurluklara girilir? KPSS Önlisans 80 puan ve üstü alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday aldıkları puanlara göre hangi kurumun alım yaptığını merak etmeye başladı. Her sınavın ardından binlerce aday KPSS sınavlarından aldıkları puanlar ile hangi kurumlara başvuru yapabileceklerini ve hangi kurumları tercih etmeleri gerektiği yönünde araştırmalara devam ediyor. KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavdan 80 ve üzeri puan almış olan başarılı adaylar hangi kurumlara atanabileceklerini araştırıyor. İşte geçtiğimiz yıllarda 80 puan ve üzeri alım yapmış olan kurum ve kuruluşlar...

80 VE ÜZERİ ALIM YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR

Bu puan aralığında olan adayların en çok şansının olacağı kurumlar Adalet Bakanlığı, CTE ve Belediyelerin memur alımlarına başvuru yapabilir ve bu kurumlarda memur olabilirler. Bu kurumların yanı sıra Bakanlıklar, DSİ, TCDD, Danıştay, Yargıtay, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, polisevleri, öğretmenevleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının memur alımlarına adaylar başvuru yapabilecekler.

Bu kamu kurumları , Zabıta ve İcra katibi, infaz koruma memuru, düz memur, mübaşir, şoför, zabıta memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetli, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, büro memuru, danışma memuru gibi kadrolara memur alımları yapılmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS PUANLARINA GÖRE GEÇTİĞİMİZ YILLARDA ALIM YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR TABAN VE TAVAN PUANLAR