KPSS önlisans başvuru son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? Ortaöğretim başvurusu başladı mı?

KPSS önlisans başvuruları bu gece sona eriyor... Başvurularını bitirenler sınav tarihinin gelmesini beklerken henüz başvuru yapmayanlar 'KPSS önlisans başvuru ne zaman bitiyor, ücret ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankalara yatacak?' sorusuna cevap arıyor.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti ise 80 TL.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

ATM’den ücret yatırılmaz.)