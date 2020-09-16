KPSS önlisans geç başvuru tarihleri bitti mi? 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman?

KPSS önlisans sınavı için araştırmalar devam ediyor. KPSS önlisans başvuruları 2 Eylül tarihinde son buldu. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru başladı. Gündemde KPSS önlisans geç başvuru tarihinin bitip bitmediği ve sınav tarihi merak ediliyor. Peki 2020 KPSS geç başvuru tarihleri bitti mi?

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

KPSS önlisans geç başvuru tarihleri 10-11 Eylül 2020 olarak belirlenmişti.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN 2020?

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.