KPSS Önlisans geç başvuruları ne zaman alınacak? KPSS Önlisans geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Önlisans geç başvuru ücreti ne kadar sorusu sınava başvuru yapacak olan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Önlisans sınavı için başvurular 21 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınmıştı. Başvuru ücreti olarak adaylardan o tarihler içerisinde 80 TL başvuru ücreti alınmıştı. Peki KPSS Önlisans geç başvuruları ne zaman alınacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KPSS Önlisans geç başvuruları 10-11 Eylül tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra başvuru ekranının açılmasının ardından başvuru yapabilecek

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS geç başvuru ücreti konusunda ÖSYM KPSS Önlisans başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre geç başvuru gününde başvuru ücreti % 50 arttırımlı olarak ödenir açıklaması yer alıyor. KPSS Önlisans başvuru ücreti 80 TL olarak duyurulmuştu. Geç başvuru gününde % 50 artacak ve adaylardan 120 lira geç başvuru ücreti alınacak.