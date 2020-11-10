10.11.2020 - 15:57 |
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? KPSS önlisans sonuçları belli oldu mu?
KPSS önlisans sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. KPSS önlisans sınavı Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
KPSS önlisans sonuçları için geri sayılıyor. ÖSYM sınav takviminde KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. Sınava giren adaylar sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyorlar. Peki 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde erişime açılacak.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NEREDE BELLİ OLACAK?
KPSS önlisans sonuçları belli olunca "sonuc.ösym.gov.tr " adresi üzerinden açıklanacak.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.