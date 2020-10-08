KPSS Ortaöğretim, önlisans konuları neler? KPSS lisans, ÖABT, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav ve başvuru tarihleri hangi gün? ÖSYM takvimi 2020
KPSS oturumlarına katılacak adaylar, gireceği sınavın başvuru günlerini, sınav tarihini ve sonuç gününü öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM sınav takviminde KPSS'nin her oturuma ait bilgileri yayımladı. Adayların bir diğer merak ettiği soru ise KPSS konuları neler? İşte KPSS ortaöğretim, önlisans, DHBT konuları ve diğer oturumların başvuru, sınav ve sonuç tarihleri...
KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT, sınavları sona erdi. Bu oturumlara katılan adaylar KPSS sonuçları tarihini araştırırken, KPSS önlisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılacak adaylar KPSS konularını, başvuru tarihlerini, sınav günlerini öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan KPSS bilgileri...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri bugün başladı, 9 Ekim saat 23:59'a kadar devam edecek.
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KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS DHBT geç başvuru işlemi 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM, DHBT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS önlisans 25 Ekim 2020 tarihinde saat 10:15'de
KPSS ortaöğretim 22 Kasım 2020
KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM KONULARI
KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları
1) Sözcükte Anlam
2) Cümlede Anlam
3) Paragrafta Anlam
4) Ses Bilgisi
5) Yapı Bilgisi
6) Sözcük Türleri
7) Cümle Bilgisi
8) Yazım Kuralları
9) Noktalama İşaretleri
10) Anlatım Bozuklukları
11) Sözel Mantık
KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları
1) Temel Kavramlar
2) Sayılar
3) Bölme-Bölünebilme Kuralları
4) Asal Çarpanlara Ayırma
5) EBOB-EKOK
6) Birinci Dereceden Denklemler
7) Rasyonel Sayılar
8) Eşitsizlikler
9) Mutlak Değer
10) Üslü Sayılar
11) Çarpanlara Ayırma
12) Köklü Sayılar
13) Oran Orantı
14) Problemler
15) Kümeler
16) Fonksiyon
17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
18) Modüler Aritmetik
19) Tablo ve Grafikler
20) Sayısal Mantık
KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları
1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
2) Türk-İslam Tarihi
3) Osmanlı Tarihi
4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
9) Cumhuriyet Dönemi
10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları
1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu
2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları
1) Hukukun Temel Kavramları
2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
5) Temel Hak ve Hürriyetler
6) Yasama
7) Yürütme
8) Yargı
9) İdare Hukuku
KPSS ÖNLİSANS KONULARI
KPSS Önlisans Türkçe Konuları
1) Sözcükte Anlam
2) Cümlede Anlam
3) Paragrafta Anlam
4) Ses Bilgisi
5) Yapı Bilgisi
6) Sözcük Türleri
7) Cümle Bilgisi
8) Yazım Kuralları
9) Noktalama İşaretleri
10) Anlatım Bozuklukları
11) Sözel Mantık
KPSS Önlisans Matematik Konuları
1) Temel Kavramlar
2) Sayılar
3) Bölme-Bölünebilme Kuralları
4) Asal Çarpanlara Ayırma
5) EBOB-EKOK
6) Birinci Dereceden Denklemler
7) Rasyonel Sayılar
8) Eşitsizlikler
9) Mutlak Değer
10) Üslü Sayılar
11) Çarpanlara Ayırma
12) Köklü Sayılar
13) Oran Orantı
14) Problemler
15) Kümeler
16) Fonksiyon
17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
18) Modüler Aritmetik
19) Tablo ve Grafikler
20) Sayısal Mantık
KPSS Önlisans Tarih Konuları
1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
2) Türk-İslam Tarihi
3) Osmanlı Tarihi
4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
9) Cumhuriyet Dönemi
10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Önlisans Coğrafya Konuları
1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu
2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları
1) Hukukun Temel Kavramları
2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
5) Temel Hak ve Hürriyetler
6) Yasama
7) Yürütme
8) Yargı
9) İdare Hukuku