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08.10.2020 - 19:13 |

KPSS Ortaöğretim, önlisans konuları neler? KPSS lisans, ÖABT, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav ve başvuru tarihleri hangi gün? ÖSYM takvimi 2020

KPSS oturumlarına katılacak adaylar, gireceği sınavın başvuru günlerini, sınav tarihini ve sonuç gününü öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM sınav takviminde KPSS'nin her oturuma ait bilgileri yayımladı. Adayların bir diğer merak ettiği soru ise KPSS konuları neler? İşte KPSS ortaöğretim, önlisans, DHBT konuları ve diğer oturumların başvuru, sınav ve sonuç tarihleri...

KPSS Ortaöğretim, önlisans konuları neler? KPSS lisans, ÖABT, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav ve başvuru tarihleri hangi gün? ÖSYM takvimi 2020

KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT, sınavları sona erdi. Bu oturumlara katılan adaylar KPSS sonuçları tarihini araştırırken, KPSS önlisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılacak adaylar KPSS konularını, başvuru tarihlerini, sınav günlerini öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan KPSS bilgileri...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri bugün başladı, 9 Ekim saat 23:59'a kadar devam edecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS DHBT geç başvuru işlemi 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. 

KPSS ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM, DHBT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS önlisans 25 Ekim 2020 tarihinde saat 10:15'de

KPSS ortaöğretim 22 Kasım 2020 

KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM KONULARI

KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

1) Sözcükte Anlam       

2) Cümlede Anlam

3) Paragrafta Anlam      

4) Ses Bilgisi

5) Yapı Bilgisi     

6) Sözcük Türleri

7) Cümle Bilgisi

8) Yazım Kuralları

9) Noktalama İşaretleri

10) Anlatım Bozuklukları

11) Sözel Mantık             

 KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

1) Temel Kavramlar     

2) Sayılar

3) Bölme-Bölünebilme Kuralları               

4) Asal Çarpanlara Ayırma

5) EBOB-EKOK  

6) Birinci Dereceden Denklemler

7) Rasyonel Sayılar         

8) Eşitsizlikler

9) Mutlak Değer             

10) Üslü Sayılar

11) Çarpanlara Ayırma  

12) Köklü Sayılar

13) Oran Orantı

14) Problemler

15) Kümeler      

16) Fonksiyon

17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık       

18) Modüler Aritmetik

19) Tablo ve Grafikler   

20) Sayısal Mantık

 KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi  

2) Türk-İslam Tarihi

3) Osmanlı Tarihi             

4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri        

6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti

7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi          

8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9) Cumhuriyet Dönemi

10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi              

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri

3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü       

4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 

6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret

8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

1) Hukukun Temel Kavramları 

2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı

3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi    

4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri

5) Temel Hak ve Hürriyetler      

6) Yasama

7) Yürütme        

8) Yargı

9) İdare Hukuku              

KPSS ÖNLİSANS KONULARI

KPSS Önlisans Türkçe Konuları

1) Sözcükte Anlam

2) Cümlede Anlam

3) Paragrafta Anlam      

4) Ses Bilgisi

5) Yapı Bilgisi     

6) Sözcük Türleri

7) Cümle Bilgisi

8) Yazım Kuralları

9) Noktalama İşaretleri

10) Anlatım Bozuklukları

11) Sözel Mantık

KPSS Önlisans Matematik Konuları

1) Temel Kavramlar    

2) Sayılar

3) Bölme-Bölünebilme Kuralları               

4) Asal Çarpanlara Ayırma

5) EBOB-EKOK  

6) Birinci Dereceden Denklemler

7) Rasyonel Sayılar         

8) Eşitsizlikler

9) Mutlak Değer

10) Üslü Sayılar

11) Çarpanlara Ayırma  

12) Köklü Sayılar

13) Oran Orantı

14) Problemler

15) Kümeler      

16) Fonksiyon

17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık       

18) Modüler Aritmetik

19) Tablo ve Grafikler   

20) Sayısal Mantık

KPSS Önlisans Tarih Konuları

1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 

2) Türk-İslam Tarihi

3) Osmanlı Tarihi             

4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri        

6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti

7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi          

8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9) Cumhuriyet Dönemi

10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi              

KPSS Önlisans Coğrafya Konuları

1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri

3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü       

4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 

6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

1) Hukukun Temel Kavramları 

2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı

3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi    

4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri

5) Temel Hak ve Hürriyetler      

6) Yasama

7) Yürütme        

8) Yargı

9) İdare Hukuku

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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