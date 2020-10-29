29.10.2020 - 19:54 |
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi (sınav yerleri) açıklandı mı? Sınav ne zaman?
KPSS'nin son oturumu olan Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Binlerce devlet memuru adayı 2 yılda bir yapılan sınav için sabırsızlanıyor. Konular gözden geçirilirken sınav öncesi giriş belgeleri araştırılıyor. Peki KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta... Adaylar sınav çalışmalarını sürdürürken kafalarının bir kenarında da sınav giriş belgeleri yer alıyor. Sınava sayılı günler kala KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu sıklıkla yöneltiliyor. İşte detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattıAntalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi. Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.