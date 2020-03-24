Kredi ödemeleri ertelendi mi? Bankalardan yeni kararlar: Hangi banka kredi ödemelerini erteledi?

Ülkemizde başgösteren corona virüsü salgını nedeniyle çalışanlar zor durumda kaldı. İşletme sahipleri, corona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerle birlikte bu durumdan kötü etkilendi. Bankalar ise kredi ödemelerine yönelik kolaylık sağladı. Kredisi olan vatandaşları yakından ilgilendiren bu haber, kredi ödemeleri ertelendi mi, hangi bankalar kredi ödemelerini erteledi sorularını ortaya çıkardı. Büyük merakla araştırılan kredi ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler şu şekilde...

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Son dakika haberlere göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank virüs salgınına ilişkin aldığı önlemleri duyurdu. Buna göre, bankalar firmalara ilave kredi limiti tahsis edecek. 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelenecek. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada ise "Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek." denildi. İşte bankaların aldığı önlemlerin detayları...

HANGİ BANKA KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.

İstihdam azaltmayan firmalara 3 aylık personel maaş gideri kadar limit imkanı

Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.

Kredi ödemelerine ek süre

Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

VakıfBank destek paketini açıkladı

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.

Halkbank da istikrar önlemlerini açıkladı

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Bu kapsamda, alınan önlemler şöyle:

31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Eesnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.

Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

HALKBANK KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ

Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek

2020 yılı KDV tevkifatı ve SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesine karar verildi. Bankalara kredi borcu bulunan ve borcunu ertelemek isteyen esnafların anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve gerektiğinde firmalara da ilave finansman desteği sağlanacaktır. Halk Bankası'ndan kredi çekmiş olan ve korona virüs sebebiyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnafların Nisan, Mayıs ve Haziran ayları anapara ve faiz ödemeleri 3 aylığına faizsiz olarak ertelenecek. Kredi Garanti Fonu'nda limit 50 milyar TL'ye çekildi ve likide ihtiyacı bulunan esnafa verilecek. Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredi siciline ise ''mücbir sebep'' notu düşülecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ

Ziraat Bankası, virüs salgınına ilişkin önlemler alındığını duyurdu.Buna göre 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelenecek.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır.

Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Bu yaklaşımla, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;

6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

VAKIF KATILIM 5 MADDELİK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALDI

Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Covid 19 virüsüyle mücadele kapsamında “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”ne destek veriyor. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) tavsiye kararları doğrultusunda Vakıf Katılım, toplum olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek amacıyla, katılım finans sistemi prensipleri dahilinde 5 maddelik destek paketini devreye aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Dünya büyük bir salgın tehlikesi altında ve zor günlerden geçiyoruz. Sosyal adalet ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi temel felsefeleri arasında kabul eden Katılım Finans Sistemi, bu süreçte üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Biz de Vakıf Katılım olarak taşın altına elimizi koyduk. Kurulduğumuz günden itibaren her zaman toplumumuzun yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hem ekonomimize hem de toplumumuza faydalı olmak ve süreci en az hasarla kapatmak adına bir finansal destek paketi geliştirdik.

BANKALARDAN DESTEK PAKETİ

Corona virüse karşı açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’na bankalar da destek verdi. Ödemeler öteleniyor, istihdam azaltmayan firmalara ek limit açılıyor.

Bankalar ve finans kurumları, corona virüsün olumsuz etkilediği ülke ekonomisine destek olmak üzere harekete geçti. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) alınan tedbirlerin doğrultusunda hareket eden bankalar, müşterilerinin ödemelerini öteleyeceğini, işletmelere personal maaş gideri kadar limit açarak istihdamı destekleyeceklerini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu mesajı paylaştı: “Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum.”

Öte yandan G20 Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. Albayrak, “İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık” dedi.

Halkbank İstihdam korunuyor

31 Mart 2020’ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenebilecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 ayl boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

Ziraat Katılım İlave limit

Ziraat Katılım, ana hatlarıyla Ziraat Bankası’nın destek paketini kendi müşterilerine uygulayacak.

Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart’a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek.

Personel maaşlarını Ziraat Katılım üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

Ziraat Bankası Ödemeler öteleniyor

31 Mart’ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredileri 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınarak uygun vadelerde yapılandırılacak.

Personel maaşlarını, Ziraat üzerinden ödeyen firmalara şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkânı verilecek.

Kredili müşteriler tarafından Ziraat üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ziraat kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılacak.

VakıfBank Limitler artırılıyor

Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

İşletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.

İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

Çok etkilenen sektörlere krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

Firmaların vergi, SGK gibi yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

Business kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak.

VBanko Çek ürününün limiti ve yaygınlığı artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacı azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak.

Bireysel kredi ihtiyacı olanların kredi talepleri, VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanacak.

Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.

İŞBANKASI Sağlığa özel önem veriyor

Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Salgında mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil tüm destek verilecek.

Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

DENİZBANK Hem bireysel hem de ticari

Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.

Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

ATM’lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.

Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir.

Akbank Ücretsiz işlem imkanı

Müşterilerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek.

Mobil, internet şubesi ve ATM üzerinden EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

Müşterilerin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirildi.