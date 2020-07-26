Kurban Bayramı hangi günler, tatil ne zaman 2020? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı'na yaklaşılırken tatil planı yapacak olanlar bayramın ne zaman başlayıp bittiğini araştırmaya başladı. Corona virüs nedneiyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulnamıştı. Kurban Bayramı2nda yasak gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki Kurban abayramı ne zaman 2020? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. günü.

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı'nın 3. günü.

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. günü.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var."