Sayılı günler kaldı! Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Bayramda sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği gündemde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.Diğer taraftan bayramın ayın kaçına geldiği ise merak ediliyor. Peki 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma-Kurban Bayramı 1.Gün

1 Ağustos Cumartesi-Kurban Bayramı 2.Gün

2 Ağustos Pazar-Kurban Bayramı 3.Gün

3 Ağustos Pazartesi-Kurban Bayramı 4.Gün

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre: Konu kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.