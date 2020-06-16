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16.06.2020 - 11:10 |

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

Günler ilerliyor, Kurban Bayramı'na gitgide yaklaşılıyor. Kurban kesip dağıtacak olan Müslümanları heyecan sararken '2020 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu yoğunlaşıyor. İşte bayram tarihleri ve tatil zamanı...

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Paylaşmanın önemini bir kez daha vurgulayacak olan Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken özelllikle zaman yaklaştıkça 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu hızlanıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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