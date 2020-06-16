Kurban Bayramı ne zaman? Bayram hangi günler ve tatil kaç gün?
Günler ilerliyor, Kurban Bayramı'na gitgide yaklaşılıyor. Kurban kesip dağıtacak olan Müslümanları heyecan sararken '2020 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu yoğunlaşıyor. İşte bayram tarihleri ve tatil zamanı...
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Paylaşmanın önemini bir kez daha vurgulayacak olan Kurban Bayramı için bekleyiş sürerken özelllikle zaman yaklaştıkça 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusu hızlanıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelirken son günü ise 3 Ağustos... Bayramın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil beklenmiyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020