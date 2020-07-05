Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 ayın kaçında, hangi günler?

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Kurban Bayramı bu yıl ne zaman idrak edilecek araştırılıyor. Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram olan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor, hangi günlere denk geliyor? İşte Kurban Bayramı 2020 bilgileri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

31 Temmuz 2020 Cuma 1. Gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. Gün

2 Ağustos 2020 Pazar 3. Gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. Gün

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor, 4 Ağustos'da sona eriyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise Temmuz ayı içerisinde yatacağı tahmin ediliyor. Bayram öncesinde tüm ikramiyeler emeklilerin hesaplarına ulaşacak. Yine de yetkili isimler tarafından net bir tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.