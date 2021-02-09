Kuver Nedir? Restoranlarda Karşılaşılan Kuver Ücreti Neden Alınır?

Özellikle restoranları giden ya da bu konuda araştırma yapan birçok kişinin karşısına kuver nedir sorusu çıkıyor. Restoranlarda gerçekleşen bir ücret olması ile beraber nasıl bir ücret olduğu konusunda da bilgi almaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda ne zaman ve neye göre bu ücret veriliyor merak edilen konular içerisinde yer alıyor.



Kuver Nedir?



Genel olarak restoranlarda masanın üzerine örtü, kaşık ve çatal gibi malzemeler yerleştirilir. Aynı zamanda bunun içerisinde şamdan ve benzeri aksesuarlar da yer alır. İşte bunlar gibi masanın üzerinde yer alan ve servise dahil olan malzemeler adına alınan ücrete kuver denir. Dikkatli bir şekilde ve özenle yerleştirilmiş olan malzemeler, yemeğin türüne ve özelliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Diğer taraftan açık büfelerde kuver ücreti alınmaz. Çünkü masalara çatal, bıçak ve menaj yerleştirilir.



Restoranlarda Karşılaşılan Kuver Ücreti Neden Alınır?



Kuver ücreti genel olarak ekmek ve su parası gibi düşünülür. Ancak bu ücret restoranların kişi başı almış olduğu ekstra ücret olarak ifade edilir. Bu bağlamda yurt dışına bakıldığı vakit kuver ücreti içerisinde ketçap, mayonez, hardal ve masa örtüsü ile peçete gibi malzemeler yer alır.



Ancak ortak şekilde dünyadaki bütün farklı restoranlarda genelde su bu ücretin dışında kalır. Yani su ve ekmek ekstra ücrete girmek suretiyle restoranların kişi başı aldığı ücret olarak nitelenir. Bu uygulama günümüzde hala yaygın olarak gerçekleşse bile, bunun bir restoran kültürü ve terimi olduğu bilinmez.