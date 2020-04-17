Lenfoma ne demek? Lenfoma belirtileri ve semptomları nelerdir?

Halk arasında lenf kanseri olarak bilinen lenfoma en çabul iyileşme görülen kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, bilindiği üzere bir yılı aşkın süredir lenfoma tedavisi görüyordu. 8 Yaşındaki Pars'ın lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Lenfoma nedir, belirtileri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Halk arasında lenf kanseri olarak da bilinen Lenfoma hakkında merak edilenler...

Lenf kanseri

Lenf sistemi bağışıklılık sisteminin bir parçasıdır ve vücudumuzun her yerinde bulunan koruyucu bir sistemdir. Lenf kanseri ise bağışıklılık sisteminin parçalarından lenfatik sistemdeki kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenf dokusunun kötü huylu tümörlerine genel olarak verilen isimdir. Bu kanser türü ya hücrelerin hızla aşırı hızla oluşmaları ya da lenfositlere (bir tür beyaz kan hücresi) göre daha uzun yaşamaları ile oluşur.

Erken tespit edildiğinde tedaviye hemen cevap veren bir kanser türü olduğundan en çabuk iyileşme lenfomada görülür. Çeşitli kanser türleri gibi hayati önem arz etmez ve korkutucu değildir.

Birçok alt türü olmasına rağmen iki ana başlıkta toplanır:

Hodgkin lenfoma (HL)

Adını hastalığı tespit eden Rhomas Hodgkin'den alır. Lenf organlarını köke alır ve genellikle tek veya birkaç lenf bezesinin büyümesi ile fark edilir. Hodgkin lenfomanın sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Ama kanser türleri içinde tedaviye en olumlu cevap veren kanser türüdür.

Hodgkin dışı lenfoma (HDL)

HDL, dalak gibi lenfoid dokularda, mide, bağırsak gibi organlardaki lenf dokularında veye lenf düğümlerinde oluşur. dolaşım ve bağışıklık sistemi aracılığıyla vücudun diğer kısımlarına da sıçrayabilir.

Lenf kanserinin belirtileri

En sık görülen belirtisi lenf bezlerininde (boyu, kasık ve koltuk altındaki lenf düğümleri) şişme görülür. Bir veya daha fazla sayıda ya da farklı bölgelerdeki lenf bezleri aynı anda şişebilir. Bu şişkinlikler genellikle ağrı yapmaz.

Lenf bezlerinin aşırı şişmesi dolaşım sistemine baskı yaparak kan dolaşımında soruna yol açabilir. Böylece şişlikler kol ve bacaklara yayılabilir. Ama aşırı şişme her hastada görülmez.

Lenf bezleri ve kan damarlarının şişmesiyle sinirler baskıya maruz kalabilir. Bu yüzde el, kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma görülür.

Ayrıca,

sebebsiz ateş,

kilo kaybı,

iştahsızlık,

gece terlemesi,

deride kaşınma,

nefes darlığı ve öksürük,

sürekli yorgunluk görülür.