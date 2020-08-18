LGS 1.nakil yerleştirme sonuç ekranı 2020! MEB LGS 2.tercih sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçlarına göre istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler LGS 1.nakil başvurusunu gerçekleştirdiler. LGS 1.nakil başvuruları-2.tercih sonuçları dün erişime açıldı. Peki 2020 LGS 1.nakil sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 1.nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklandı. LGS 2.tercih sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TAKVİMİ 2020

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak ve sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi