LGS 1.nakil yerleştirme sonuç ekranı 2020! MEB LGS 2.tercih sonuçları sorgulama sayfası...
LGS 1.nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün son buldu. Merakla beklenen LGS 1.nakil yani 2.tercih sonuçları dün açıklandı. Sonuç sorgulama ekranı örenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte 2020 LGS 1.nakil sonuçları ekranı...
LGS sonuçlarına göre istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler LGS 1.nakil başvurusunu gerçekleştirdiler. LGS 1.nakil başvuruları-2.tercih sonuçları dün erişime açıldı. Peki 2020 LGS 1.nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
LGS 1.nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklandı. LGS 2.tercih sonuçları www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS TAKVİMİ 2020
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak ve sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi