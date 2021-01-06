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06.01.2021 - 12:05 |

LGS ocak ayı örnek soruları 2021! Ocak ayı LGS örnek soruları, sayısal ve sözel kitapçıkları...

LGS ocak ayı örnek soruları kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'da açıklama yaptı. Öğrenciler ocak LGS örnek sorularını araştırıyorlar. İşte 2021 ocak ayı LGS örnek soruları kitapçıkları...

LGS ocak ayı örnek soruları 2021! Ocak ayı LGS örnek soruları, sayısal ve sözel kitapçıkları...

Ocak ayı LGS örnek soruları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ocak ayı LGS örnek sorularının ulaşacağı adresi paylaştı. Bakan Selçuk'un paylaşımı sonrasında LGS ocak ayı örnek soruları merak ediliyor. İşte LGS ocak ayı rönek soruları 2021...

OCAK AYI LGS ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında LGS ocak ayı örnek soruları kitapçıklarının erişeme açıldığını belirten bir paylaşım gerçekleştirdi.

OCAK AYI LGS SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ!

OCAK AYI LGS SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ!

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildiMuğla’nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yedi emin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne havadan görüntülendi.
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