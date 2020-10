Lgs Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Lgs Puan Nasıl Hesaplanır?

Nereleri kazandığına dair bilgi almak isteyen öğrenciler, sınavın ardından özellikle kaç puan aldığını hesaplamaya çalışıyor. Yıl boyunca çalıştıktan sonra başarılarının meyvesini elde etmek için öğrenciler, yaptıkları doğru ve yanlış ile net üzerinden LGS hesaplamasını yapmaya çalışmaktadır.



LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavının ardından, gündeme LGS puan hesaplama geldi. Özellikle yüzdelik dilim ile taban puanlarına göre sınava giren öğrenciler, LGS puanlama sistemini öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda farklı hesaplamalar gerçekleşebilmektedir.



- Ağırlıklı standart puan hesaplaması yapılırken katsayılar ele alınır.

- Sayısal ve sözel açıdan doğru ve yanlışlar hesaplanır.

- Öğrencinin her bir testini ait ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak gerçekleştirilir.



Ancak öğrencilerin ham puan hesaplaması ise oldukça karmaşık bir formül yapısı altında ele alınır. Öğrencilerin doğru ve yanlış sayıları, standart sapma, her testten alınacak standart puan üzerinden formüler bazda işlem gerçekleştirilir.



Eğer öğrencilerin toplam ağırlıklı standart puanı hesaplanmak isteniyorsa, o zaman her testin ağırlıklı standart puanı ele alınır ve birbiriyle toplanır. Tabii bunu gerçekleştirebilmek için tek başına ağırlıklı standart puanı hesaplaması yapılması gerekmektedir.



En Basit Yöntem ile LGS Puan Nasıl Hesaplanır?



LGS kılavuzuna göre puan hesaplaması birçok farklı formül üzerinden ele alınır. Çünkü öğrencilerin okuduğu okul ve alacağı puan sistemi değişkenlik gösterebilmektedir. Tabii bunu en basit yöntem ile gerçekleştirmek için ise, özel LGS puan hesaplama aracını kullanmak yeterlidir. Öğrenilmek istenen puana bağlı kriterleri gerekli kutucuklara yazmak suretiyle otomatik hesap yapılabilmektedir. Böylece elde edilecek gerçek sonuca yakın veya hatta gerçek sonuç ile aynı puanı öğrenmek mümkün. Böylece her öğrenci kendi alanına ve almak istediği puana bağlı olarak, farkı sonuçları LGS puan hesaplama aracı üzerinden elde edebilir.