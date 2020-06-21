LGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak içeriisnde araştırılmaya devam ediyor. 20 Haziran Cumartesi günü 09:30'da başlayan LGS sınavının ilk oturumu 10:45'te sona erdi. İkinci oturum 11:30'da başladı. Bu bölümde adaylara Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltildi. 40 dakika için adaylara 80 dakika süre tanındı. LGS 2020 sınavı 12:50'de tamamlandı. LGS sınavının tamamlanmasının hemen ardından MEB tarafından sınav soru ve cevapları yayımlandı. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 2020 LGS kılavuzunda yer alan tarihe göre 16 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfası üzerinden adaylara duyurulacak.