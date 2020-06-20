LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. LGS iki oturum şekilnde gerçekleştiriliyor. İkinci oturumun bitmesine kısa bir süre kaldı. Tercihlerin ve sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırılan konular arasında bulunuyor. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Ve Uygulama Kılavuzunda sınav sonuçların açıklanacağı tarih yer aldı. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Ve Uygulama Kılavuzunda LGS sınav sonuçlarının ilan tarihi 16 Temmuz 2020 olarak yer alıyor.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin

sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından

okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı

geçersiz sayılacaktır.