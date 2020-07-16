LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler! - MEB 2020 yüzdelik puan dilimleri sorgulama ekranı

LGS okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili araştırmalar gerekleştiriliyor. LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 yani bugün açıklandı. LGS sınav sonuçları açıklanmasıyla beraber öğrenciler okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detayları merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu yayımladı. İşte LGS taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanları...

LGS TABAN PUANLARI

Heyecanla beklenen LGS 2020 tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlandı

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları açıklandı.

MEB: LGS sonuçları açıklandı. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi.

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!