LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! 2020 LGS kontenjanları açıklandı mı?

20 Haziran 2020 tarihinde LGS sınavı gerçekleştirildi. Öğrenciler heyecanla LGS sınav sonuçlarını bekliyorlar. Diğer taraftan ise LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar gündemde yer alıyor. Peki 2020 LGS kontenjanları açıklandı mı? İşte LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle ilgili ayrıntılar...

LGS TABAN PUANLARI

Henüz LGS 2020 taban puanları açıklanmadı. LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 LGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 LGS kontenjanları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili bilgi geldiği zaman haberde yer alacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.