LGS taban puanları ve yüzdelik dilimi 2020! LGS-MEB Fen Liseleri, Anadolu Liseleri il il taban puanları ve kontenjanları...
LGS 2020 sınav sonuçları dün açıklandı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklenen sonuçlarının açıklanmasından sonra ise MEB kontenjanları ve yüzdelik dilimler ile ilgili detayları yayımladı. Tercih yaparken okulların taban puanları ve yüzdelik dilimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler büyük bir merakla yüzdelik dilimi, taban puanları ve okulların kontenjanlarını araştırıyorlar. Özel liselerin taban puanları da belli oldu.İşte LGS taban puanları, yüzdelik dilimi ve lise kontenjanları...
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dün MEB'in sayfasında 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrenicileri şimdi ise tercih süreci bekliyor. LGS tercihinde taban puanları ve yüzdelik dilimi öğrencilere yol gösterici olacak.Tercih dönemi yaklaşırken yüzdelik dilim araştırılıyor. İşte LGS yüzdelik dilim ve taban puanları...
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI
20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS'nin 2020 tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlandı.
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
LGS sınav sonuçları dün MEB'in sayfasında açıklandı.
LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
2020 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.
ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000