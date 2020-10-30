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30.10.2020 - 22:57 | | AA

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac görüşmede Erdoğan'a, "geçmiş olsun" dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

    "Abi sen gitme!"Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bir çocuk ile onu kurtarmaya çalışan vatandaşın diyaloğu yürekleri dağladı.
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