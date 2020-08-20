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20.08.2020 - 11:22 |

Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020 Lise kayıtları son tarih ne?

Lise kayıt tarihleri belli oldu mu? 2020 LGS nakil süreci devam ederken öğrenciler lise kayıtları ile ilgili ayrıntıları da araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan lise nakil tercihleri ne zaman bitecek? Lise kayıtlarında son tarih ne?

Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020 Lise kayıtları son tarih ne?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS nakil tercihlerini almaya devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil isteyen öğrenciler için ilk nakil sonuçları açıklandı. 17 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil tercih sonuçlarının ardından yerleşen öğrenciler lise kayıt tarihlerini merak ediyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı lise kayıt tarihlerini henüz duyurmadı. Lise kayıtlarının LGS sonrası yerleştirme işlemleri sona erdiğinde yapılması bekleniyor. Peki, nakil süreci ne zaman sona erecek?

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 24 Ağustos'ta ilan edilecek. 24-26 Ağustos tarihleri arasında hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınacak. 26-27 Ağustos tarihleri arasında yatılılık başvuruları alınacak.

28 Ağustos'ta nakil komisyonları yerleştirme sonuçları ve yatılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve kayıtlar sisteme geçilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

31 Ağustos'ta açılacağı duyurulan okulların Bilim Kurulu Toplantısı sonrası tarihinde değişiklik yapıldı. 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim ile okullar açılacak. 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim olacak.

Sahası ve kulübü olmayan beyzbolun, sopası yoğun ilgi görüyorBeyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi.
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