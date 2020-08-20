Lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2020 Lise kayıtları son tarih ne?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS nakil tercihlerini almaya devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil isteyen öğrenciler için ilk nakil sonuçları açıklandı. 17 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil tercih sonuçlarının ardından yerleşen öğrenciler lise kayıt tarihlerini merak ediyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı lise kayıt tarihlerini henüz duyurmadı. Lise kayıtlarının LGS sonrası yerleştirme işlemleri sona erdiğinde yapılması bekleniyor. Peki, nakil süreci ne zaman sona erecek?

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 24 Ağustos'ta ilan edilecek. 24-26 Ağustos tarihleri arasında hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınacak. 26-27 Ağustos tarihleri arasında yatılılık başvuruları alınacak.

28 Ağustos'ta nakil komisyonları yerleştirme sonuçları ve yatılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve kayıtlar sisteme geçilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

31 Ağustos'ta açılacağı duyurulan okulların Bilim Kurulu Toplantısı sonrası tarihinde değişiklik yapıldı. 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim ile okullar açılacak. 21 Eylül'de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim olacak.