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17.07.2020 - 13:08 |

Kaç puanla hangi liseye gidilir 2020? LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce lise adayı hangi liselere yerleşebileceğini araştırıyor. LGS tercih kılavuzu, taban puanları ve yüzdelik dilimler LGS sonuçlarını ardından erişime açıldı. Peki, LGS tercih robotuna göre hangi puanla hangi okula yerleşilir. İşte 2020 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler.

Kaç puanla hangi liseye gidilir 2020? LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarını 16 Temmuz'da erişime açtı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih kılavuzu ve puan dilimleri belli oldu. Peki, LGS tercih robotu nasıl kullanılır? Yüzdelik dilimler ve taban puanlarına göre hangi okular tercih edilebilir?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından belirlenen tarihlere göre LGS tercihleri 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler yapılırken taban puan ve yüzdelik dilimlere göre belirlenecek.

Öğrenciler MEB tarafından oluşturulan tercih robotuna göre tercihlerini yapacaklar. Tercih robotunda istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında okul listesine ve detaylarına ulaşabilecekler. Robotta, okul türleri, il, ilçe ve 2019 yılına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE ÖRNEK OKUL TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Kaç puanla hangi liseye gidilir 2020 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

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