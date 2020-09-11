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11.09.2020 - 10:41 | | İHA

Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler

Antalya’da gece saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı. Lüks otomobillerini caddenin ortasına park eden 3 genç kadından 2’si dans ederken, diğeri ise o anları kayda aldı. Gençlerin gülerek dans etmeleri çevredeki vatandaşların da cep telefon kamerasına yansıdı.

Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler
Antalya'da ilginç anlar! Sokağa taşıdılar
Antalya'da ilginç anlar! Sokağa taşıdılar
Antalya'da ilginç anlar! Sokağa taşıdılar
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İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yeni kararlar aldı. Korona virüsü önleyici tedbirler kapsamında alınan kararlara göre, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 00.00’dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) kısıtlama getirildi.

Antalya’da ise 3 genç kadın, lüks otomobillerini Yalı Caddesi’nde durdurarak, müziği sonuna kadar açtı. Kadınlardan 2’si otomobilden aşağıya inerek dans etmeye başladı. Diğer arkadaşları da o eğlenceli anları kayda aldı. Kadınların gülerek dans etmeleri de çevredeki binalarda oturan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. Kadınların ve müziğin sesini duyarak balkonlara ve pencerelere çıkan apartman sakinleri, o anları görüntüledi.

Beylikdüzü'nde 19 yaşındaki gençlere bıçaklı saldırı!Beylikdüzü'nde, daha önceden tartışma yaşadıkları grupla parkta karşılayan 19 yaşındaki Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U. bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gençlerden Berat Çerman hayatını kaybederken son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetle ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.
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