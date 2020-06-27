Mabel Matiz sorusu YKS'ye damga vurdu! YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT yorumları...

YKS TYT saat 10.152te başladı ve sınav 165 dakika sürdü. TYT testi 13.00'te biterken şimdi sırada AYT ve YDT var. İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sorumları yapmaya başladı ve sınavın zor olup olmadığı merak edildi. İşte detaylar...

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ

MATEMATİK

2020 TYT matematik soruları günlük hayatla ilişkilendirilmiş, hikâyeleştirme kurgusuyla modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Sınavda öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. Problemler soruları hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de akıl yürütme ve yorum yeteneğini değerlendiren, mantıksal çıkarımlara dayalı; bir kaçı hariç çözümleri kısa olan sorulardı. Geometri sorularında günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı, düşünme becerilerini ölçmeye yönelikti. Geçmiş yıllarda karşımıza çıkan çember ve analitik geometri soruları, artık 11. sınıf müfredatında yer aldığı için sınavda karşımıza çıkmadı. Bu sene eklenen 30 dakikayla öğrencilerimiz zaman problemi yaşamadıklarını ifade ettiler. Bu durumda sürenin uzamasının ayırt edici soruların gücünü de azalttığı söylenebilir. Muhakeme yeteneği olan öğrencilerimizin başarıyla sonuçlandıracağı bir sınav oldu.

FEN BİLİMLERİ

2020 TYT fizik soruları 9 ve 10'uncu sınıf konularından MEB’in açıkladığı kazanımlara uygun geldi. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzına bu yıl da yer verildiği görüldü. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. Fizik sorularının 9. sınıf “Fizik Bilimine Giriş, Isı Sıcaklık, Kuvvet ve Hareket” ünitelerinden; 10. sınıf “Elektrik ve Manyetizma, Optik, Dalgalar, Basınç ve Kaldırma Kuvveti” ünitelerinden geldiği görülmüştür. Çıkan sorulardan 10. sınıf Optik ve 9. sınıf ” Kuvvet ve Hareket “sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir.

KİMYA

TYT Kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre yine 9 ve 10. sınıf müfredatından gelmiştir. “Kimya Her Yerde” ve “Doğa ve Kimya” ünitelerinden soru gelmemiş, diğer ünitelerden temel kazanımlara dair sorular bu sınavda yer almıştır. Soruların geneline bakılınca zorluk derecesinin son birkaç yıla göre biraz artmış olduğu yorumunu yapabiliriz. Yine geçen yıllarda olduğu gibi bilgi ve analiz düzeyinde soruların çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün.

BİYOLOJİ

2020 TYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, soru zorluk düzeyi bakımından eşit dağılımda olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgilerini kullanma becerisini ölçerken, bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı olmuştur. Önceki TYT sınavlarında olduğu gibi soruların 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu, sınıf ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9.sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10.sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görülmüştür.

TÜRKÇE

2020 TYT’de Türkçe sorularında beklenen seyir değişmedi, yapılan netler yine sınavın belirleyicisi olacak. Kazanımların soru sayılarına dağılımı geçen yıllarla paralellik gösterdi. Soruların yaklaşık %30’u dil bilgisi kazanımlarından %70’i anlama ve yorumlamaya dayalı sorulardan geldi. Paragraflar çok uzun değildi ancak seçenekler geçen yılki gibi uzundu. Çeldiricileri güçlü seçenekler sınavda zaman yönetimi becerisini ön plana çıkardı. Sene boyunca öğrencilerimize anlama ve yorumlama sorularını düzenli ve çokça çözmelerini önermiştik, bu öneriyi dikkate alan öğrencilerin başarıyı yakalayabilecekleri bir sınavdı. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Sorulara zorluk düzeyi açısından bakacak olursak sorular orta düzeyde zordu ve soruların ayırt edicilikleri yüksekti.

SOSYAL BİLİMLER

2020 TYT Tarih sorularının sınıflar düzeyindeki dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 9, 10 ve 11. sınıfların müfredat konularından 1’er soru soruldu. 12. sınıf müfredatı olan inkılap tarihi dersinden 2 soru geldi. 9. sınıf konularından “Uygurlarla” ilgili, 10. sınıf konularından “Anadolu Selçukluları” ile ilgili, 11. sınıf konularından” Tanzimat Dönemin’deki Batılılaşma Çalışmaları” ile ilgili, 12. sınıf konularından “Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi ve Lozan Antlaşması “ile ilgili sorular geldi.

5 sorunun iki tanesi kronoloji veya bilgi içeren, diğerlerine göre daha seçici ve zor sorulardı. Bu yıl tarih sorularında bağlamsal soru sorulmadığı ancak seçici ve ayırt edici sorular olduğu görülmüştür.

COĞRAFYA

TYT Coğrafya testindeki sorular MEB tarafından yayınlanan 2020 ÖSYM TYT Coğrafya dersi kazanımlarına uygundu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. 9. ve 10.sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda geçen yılki gibi harita okuryazarlığı ölçüldü, “Doğal Afetler, Nüfus Piramitleri, Atmosferin Katmanları, Bölge Kavramı ve Kayaçlara” ait kazanımlara yer verildi. Sorular kavrama düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi.

FELSEFE

Bugün gerçekleşen TYT’de Felsefe testinde paragrafa dayalı, felsefe okuryazarlığını ölçmeye yönelik, orta zorluk derecesinde sorular yer aldı. Her üniteden birer soru soruldu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorular olduğu görüldü. Soruların müfredata göre dağılımı incelendiğinde tüm sınıfların müfredatına yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Özel hayatın gizliliğine vurgu yapan ayet ve hadislerle ahlaki sorumluluklara vurgu yapılması, dinin insan ve toplum hayatındaki yerinin felsefi bir tarzda sorgulanması, asabiyet (soya bağlılık) ve adalet ilişkisinin dengesi, Kuran'ın açıklanmasında Hz. Muhammed'in rolünün önemi ve Hz. Muhammed’in güzel insani özellikleri perspektifindeki bu sorular genel olarak yorum ve analizin önem arz ettiği sorular olarak karşımıza çıktı. Doğrudan bir bilgi sorusunun olmadığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji deneme sınavları, öğretim yılı boyunca TYT ile örtüşen sorularla öğrencilerimizi sınava hazırladı.

GEN EĞİTİM KURUMLARI

MATEMATİK

Matematik soruları önceki yıllara göre daha kolay sorulardan oluştu. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi 9 ve 10'uncu sınıf kazanımlarını sorguluyor. Soruların yapısına bakıldığında okuduğunu anlama, yorumlama ve temel işlem becerilerine sahip gerektiriyor. Yıl boyunca yayınlarımızda kullandığımız sorularla büyük paralellik gösterdiğini görüyoruz.

GEOMETRİ

Geometri açısından müfredatı tam sorgulayan, analitik düşünmeye dayalı, konu kapsamı çok iyi hazırlanmış bir sınavdı. Konuyu doğru öğrenmiş ve bol uygulama ile sorgulamayı pekiştirmiş öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir sınav olması, sınavın çok iyi hazırlanmış olduğunu gösteriyor. Soruların birçok kazanımı hedeflemesi, tek yönlü çalışmaktan uzaklaşıp çok yönlü çalışmayı gerektiriyor.

TÜRKÇE

Sorular önceki yıllarda düzenlenen TYT ile yapı olarak benzerlik gösterirken öğrencilerin en çok zorlandıkları alan olduğunu görüyoruz. Paragraf sorularının seçeneklerindeki güçlü çeldiriciler öğrencilerin karar vermesini güçleştirmiş ve zaman kaybı yaşamalarına neden oldu. Dil bilgisinde yazım, noktalama ve ses bilgisi sorularının sorulduğu, sözcük türleri, sözcüğün yapısı ve cümlenin ögeleri konularından da soru sorulduğu görüldü. Müfredat dışından da soru bulunmuyor.

FİZİK

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemlerinin hikayeleştirilmesi ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuş. Son yıllarda olduğu gibi yine işlem gerektirecek soru sorulmadı. Sorularda herhangi bir bilimsel çelişki yok. Sorular genellikle kolay ve orta düzey zorluk derecesine sahip.

KİMYA

Kimya bölümündeki sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun hazırlanarak öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği sorulardan oluşuyor. Dört tane 9'uncu sınıf, üç tane 10'uncu sınıf müfredatından soru sorulmuş. Sorulan sorular temel bilgilerin hatırlanmasına yönelik olup, yoruma dayalı sorulara çok yer verilmemiş. Eleyici diye nitelendirdiğimiz tarzda sorular yok. Öğrencilerimizin rahatlıkla çözdüğü bir sınav oldu.

BİYOLOJİ

Sınav sorularının müfredatla uyumlu, 9 ve 10'uncu sınıflarda öğrencilerin biyoloji dersinde edindiği bilgilerini kullanmaya ve bu bilgileri farklı yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülüyor.

TARİH

Tarih soruları bu yıl da geçtiğimiz yıllardaki gibi 'bilgiyi' ve 'bilgiyi analiz etme gücünü' ölçmeyi hedeflemiş. Müfredattaki konuları kapsayan tarih sorularının zorluk derecesi orta düzeyde. Konuların kazanımlarına hakim olan ve kazanımları neden sonuç ilişkisi içerisinde yorumlayabilen adaylar tarih testinde başarılı olacaktır.

COĞRAFYA

Müfredat dışı sürpriz denilebilecek bir soru yok. Zorluk derecesi bakımından biri dışında tüm sorular çok genel ve kolay, sene içi sınavlarımızda, testlerimizde, yayınlarımızda kullandığımız sorularla aynı doğrultuda.

FELSEFE

Önceki senelerdeki TYT'de olduğu gibi bilgi soruları ağırlıklı sorulmuş. Soruların müfredata uygun olduğunu ve beklemeyen bir soruyla karşılaşılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda; soruların orta seviyede olduğunu ifade edebiliriz.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

TÜRKÇE

2020 TYT Türkçe testi okuma kültürü edinmiş öğrencilere hitap edecek biçimde hazırlanmış. Çok uzun olmamakla birlikte yoğun anlam taşıyan, odaklanmayı gerektiren metinler kullanılmış. Bazı metinlerdeki terimsel ifadeler ve felsefi öz, öğrencilerimizi zorlamış gibi görünüyor. Güncel konularla ilgili metinler de kullanılmış olmakla birlikte konu çeşitliliği sağlanmak istendiği anlaşılıyor. Dil bilgisiyle ilgili soruların her zamankinden az olduğunu da söylemek gerekiyor. İki 'yazım kuralları', iki 'noktalama işaretleri' üç de dil bilgisi sorusu sorulmuş. Özetle metin okuma tecrübesini ölçen ortalamanın üstünde bir sınav olarak değerlendirebiliriz.

MATEMATİK

Matematik testi; yalın, anlatımı net ve iyi kurgulanmış, muhakeme gücünü ve işlem sürdürme sabrını ölçen sorulardan oluşturulmuş. Bazı problemlerin işlemleri uzun ve yorucu olduğu gözlemlendi. 3-4 tane ayırt edici soru kullanıldığı söylenebilir. Sınav soruları 9'uncu sınıf ve birkaç soru da 10'uncu sınıf müfredatından sorulmuş.

GEOMETRİ

Geometri soruları kolay, net ve anlaşılır nitelikte hazırlanmış.

FİZİK

2020 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9 ve 10'uncu sınıf konuları. Beklenmedik bir soru gelmedi. Hikayesi olan soruların yoğunlukta olduğu görüldü. Fizik soruları düzgün çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş diyebiliriz.

KİMYA

2020 YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9 ve 10'uncu sınıf müfredatından olup, dili anlaşılır ve bilgi ağırlıklı. Bilgiyi özümsemiş öğrencilerin problem yaşamadan kolaylıkla çözebilecekleri sorular.

BİYOLOJİ

2020 TYT Biyoloji soruları daha önceki yıllarda olduğu gibi 9 ve 10'uncu sınıf müfedatına ait. Sorular, kazanımların sorgulandığı, öğrencilerin temel Biyoloji bilgisini ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Yaptığımız görüşmeler esnasında öğrencilerimiz, Biyoloji sorularını çözerken zorlanmadıklarını belirttiler. Sonuç olarak 2020 TYT Biyoloji soruları temel Biyoloji bilgisine hakim, konu eksiği olmayan ve dikkatli öğrencilerin çözebileceği niteliktedir.

TARİH

Bur soru bilgi gerektiriyor. Diğer dört soru daha çok yorum ağırlıklı. Sorular müfredata uygun.

COĞRAFYA

Soruların 9 ve 10'uncu sınıf konularına dağılımı dengeli. Bilgiye dayalı soruların da bulunduğu, daha önceki sınavlara benzer, çalışan öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorulardan oluşmuş bir sınav hazırlanmış.

FELSEFE

2020 TYT felsefe soruları geçen yıla göre biraz daha zor. Anlam bilgisini ölçen sorulardan oluştuğu için öğrenciler zorlanmış.

UĞUR OKULLARI

2020 TYT, ÖSYM formatına ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Sınav kapsamının, yapılan MEB kazanım sadeleştirme açıklamasına uygun hazırlandığı görüldü. Ayrıca 30 dakika fazla zaman verilmesi çalışan öğrenciler için avantaj yarattı. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 11'inci sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9 ve 10'uncu sınıf kademesinden olduğu görüldü. Matematik testinde sorular hikayeleştirilerek temel bilgi sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp basit matematik bilgisiyle yorumlaması ve hatasız işlem yapması istendi. Geometride ise klasik geometri yerine, geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Türkçede önceki yıllardan farklı olarak paragraf sorusu artırılmış, dil bilgisi azaltılmış. Sosyal bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta sorular soruldu. Fen bilimleri testi soruları ise geçen yıl olduğu gibi beklenilen seviyede, temel bilgileri sorgulayacak şekilde. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçüldü.

MATEMATİK

Matematik ve geometri soruları 9 ve 10'uncu sınıf konularını kapsıyor. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve işleme yönelik. Paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerekiyor. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş, geometriksel düşünme becerisini ölçen nitelikte.

TÜRKÇE

Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7-8 soru dil bilgisiyken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldi. 2020 TYT’deki dil bilgisi soruları 2019 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması ve güncel olaylardan alınmış olması soruların çözülebilirliğini arttıracaktır fakat 2019'a oranla soru sayısı artmış olan paragraf sorularındaki çeldirici seçeneklerin kuvvetli olması öğrencilerin zaman kaybına neden olmuş gibi görünüyor. Sorulan dil bilgisi sorularının da öğrenciye zaman kaybettirmiş olabileceği ancak zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülüyor. 2018'den bu yana soru formatındaki matematiksel işlemlerden arındırılmış, temel bilgi düzeyini, okuduğunu anlayıp yorum yapabilme yeteneğini ve dikkati ölçen soruları bugün yapılan TYT sınavında da ağırlıklı olarak görüyoruz. TYT’ deki yedi fizik sorusunun 9 sınıf ve 10'uncu sınıf müfredatlarından sorulduğu görülüyor. Sorulara zorluk açısından bakıldığında herkesin yapabileceği soruların yanında bir kısım sorularda ayırt edicilik ön plana çıkıyor.

KİMYA

Kimya soruları beklenildiği gibi 9 ve 10'uncu sınıf müfredatında belirtilen konuları içeriyor. Sorular müfredattaki konuları tarayacak şekilde düzenlenmiş, önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soruyla karşılaşılmadı. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

FEN BİLİMLERİ

Fen bilimleri testinde yer alan biyoloji sorularının ortaöğretim müfredat kazanımlarıyla uyumlu olduğu ve soru formatının geçen yılla benzer olduğu görüldü. Sorular 9 ve 10'uncu sınıf müfredatını kapsamaktadır. Soruların temel bilgi düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun, beklenilen zorluk derecesinde olduğu düşünülüyor.

COĞRAFYA

Coğrafya soruları, 9 ve 10'uncu sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsıyor. Düzenli olarak çalışan, harita okuryazarlığı iyi olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiş. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmuyor.

TARİH

Öğrencinin hem yorum hem de doğrudan bilgi düzeyini ölçen sorular sorulmuş. Daha önceden yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiş. Klasik soruların yanı sıra öncüllü sorulara da yer verilmiş. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Sınav konularına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayan ve akıl yürüten öğrencilerin yapabileceği nitelikte olup sorular orta düzey zorluk seviyesine sahiptir.

FELSEFE

Sorular, müfredata uygun olup, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorlukta. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınav.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Daha çok okuduğunu anlama ve anlarken de öğrenciye bir miktar bilgi sahibi olması gerektiğini hatırlatan sorulardan oluşmuş. TYT’ de temel bilgi gerektiren sorular olmasına rağmen yine de soruların içeriğine bakacak olursak öğrencinin soruları doğru cevaplayabilmesi adına birtakım özet bilgilere sahip olması gerektiği görülüyor. Sınavın paragraf ağırlıklı sorulardan oluşması bizleri şaşırtmadı. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyede olup beklenildiği gibidir. Sınav kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşuyor.

MABEL MATİZ SORUSU GÜNDEM OLDU

TYT Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu YKS'ye damga vurdu. TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir soru soruldu.

YKS ZOR MUYDU,KOLAY MIYDI?

Sınav biter bitmez üniversite adayları soluğu sosyal medyada aldılar. Yorumlarda sınavın zor olduğundan bahseden de vardı, kolay olduğundan da...

Hiç bir sınav bu kadar zor geçmemiştir❗ Yüzde maske ,gözlerde korku ve yaş , kafada binbir çelişki, ölüm kalım sınavı⁉️ bu zorlu yks sınavında ecel terleri döken gençlerimizin vebâli yakanız da❗#Zkuşağı #OyMoyYok #yks2020 — Özden KESKİN (@ozdenkskn) June 27, 2020

Burdan yks ye sesleniyorum daha zor matematik sorusu bulamadınız mı kafaları karıştıracak.. — Enes KAZAK (@kazakenes) June 27, 2020

Bu sınava da zor diyen olursa gitsin intihar felan etsin #yks — Mel' (@meell204) June 27, 2020

Yks'nin ertelenmesi için sarf ettiğiniz çabayı soru çözmek için sarf etseydiniz en fazla 10 yanlış çıkardı.. Ösym tarihinin en kolay sınavıydı #yks2020 — kubilay31 (@kkubilay31) June 27, 2020

#yks2020

Yks tarihinin en kolay sınavıydı. — Zeyd (@Zeyd17745311) June 27, 2020

kırmızı oje cıkarmaya calısıyorum yks den daha zor — Hüda Borderline (@huda_couldn) June 27, 2020

Yks çıkışı eve gitimde anneme yemin edip sorular çok zor diyordum ĞWÖSŞSÖSŞŞSÖSŞSŞÖS #yks2020 pic.twitter.com/ZZQeh4OAtT — ~~🐱.🐥❤️🥑— (@taekook5437) June 27, 2020

Yks corona yüzünden biraz daha basit olacağını umarken sınavın diğer geçen sınavlara göre daha zor olmasına ne demeli? — Armanc (@zuelasfi) June 27, 2020

Bu sınav ne sana ne de bana kalmaz, böyle soruları hiçbir kitap yazmaz #yks2020

#yks pic.twitter.com/8xFBXpnswe — Sehercigimm (@Zorbebegim) June 27, 2020

Bizene yani mabel matiz ve miyadan #YKS bukadar saçmalamasaydın iydi — MELİSA (@melisaklc25) June 27, 2020

dövmeyecekseniz bir şey sormak stiyorum apartman sorusunun cevabını bulabildiniz mi #yks2020 — evelyn ama yks is kickin' my ass (@jaspersprincess) June 27, 2020