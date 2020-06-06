Mağdura psikolojik destek ve koruma

Baskıyla ifadesi değiştirilen mağdur A.G.S.’nin ifadesine yeniden başvuran Aile Bakanlığı, anne ile kızın korumaya alınması, dayı F.K. hakkında uzaklaştırma kararı için suç duyurusunda bulundu.

Devlet, Karabük’teki “cinsel saldırı” olayını amansız takibe aldı. Cezaevinde bulunan A.S. TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, kızı A.G.S’nin dayısı F.K. tarafından cinsel saldırıya uğradığını kaydetti. Cinsel saldırı sonrasında davalık olunduğunu, ancak kızının dayıları ve dedesinin tehdidi sonucu korkarak ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını dile getiren baba, failin serbest kaldığını belirtti. Yeni deliller bulunduğunu belirten A.S. yeniden dava açılmasını talep etti. Komisyon babanın başvurusunu derhal işleme alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletti.

Bakanlık da hızla harekete geçerek anne S.K ile ve cinsel saldırıya uğrayan A.G.S’ye ulaştı. Aile Bakanlığı, elde edilen bilgiler ışığında Karabük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Anne ile kızı koruma altına alındı, aynı zamanda psikolojik destek hizmeti de veren Bakanlık dayı F.K. hakkında uzaklaştırma kararı için suç duyurusunda bulundu.