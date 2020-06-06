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06.06.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Mağdura psikolojik destek ve koruma

Kızı, dayısı tarafından cinsel saldırıya uğrayan, ancak cezaevinde olduğu için çaresiz kalan baba A.S.’nin yardım çığlığına TBMM ve Aile Bakanlığı koştu.

Mağdura psikolojik destek ve koruma
ÖNDER YILMAZ Ankara

Baskıyla ifadesi değiştirilen mağdur A.G.S.’nin ifadesine yeniden başvuran Aile Bakanlığı, anne ile kızın korumaya alınması, dayı F.K. hakkında uzaklaştırma kararı için suç duyurusunda bulundu.

Devlet, Karabük’teki “cinsel saldırı” olayını amansız takibe aldı. Cezaevinde bulunan A.S. TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, kızı A.G.S’nin dayısı F.K. tarafından cinsel saldırıya uğradığını kaydetti. Cinsel saldırı sonrasında davalık olunduğunu, ancak kızının dayıları ve dedesinin tehdidi sonucu korkarak ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını dile getiren baba, failin serbest kaldığını belirtti. Yeni deliller bulunduğunu belirten A.S. yeniden dava açılmasını talep etti. Komisyon babanın başvurusunu derhal işleme alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletti.

Bakanlık da hızla harekete geçerek anne S.K ile ve cinsel saldırıya uğrayan A.G.S’ye ulaştı. Aile Bakanlığı, elde edilen bilgiler ışığında Karabük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Anne ile kızı koruma altına alındı, aynı zamanda psikolojik destek hizmeti de veren Bakanlık dayı F.K. hakkında uzaklaştırma kararı için suç duyurusunda bulundu.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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