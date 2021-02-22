Mahkeme 35 yıl 7 ay verdi! BAM kararı bozup tahliye etti

Damla GÜLER / İSTANBUL

Adana’da 5 ve 7 yaşlarında iki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.A.K “çocuğun cinsel istismarı”, “müstehcen içerik üretmekte çocukların kullanılması” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçlarından 35 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada iki küçük çocuğun da ifadesi alınmış ve çocuklar babalarının yaptıklarını anlatmıştı. Ancak sanık M.A.K’nin avukatının itirazını değerlendiren Adana Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi kararı bozarak sanığın tahliyesine karar verdi.

İSTİNAF ANNE VE ÇOCUKLARIN İFADELERİNİ ÇELİŞKİLİ BULDU

Daire verdiği kararda anne B.K’nin ifadelerinde çelişki olduğunu belirterek, mahkemede çocuklara olayı anlatması için hakim tarafından sorulan soruların da “Yönlendirmeye bağlı” sorular olduğu belirtildi. Daire, mağdur çocukların ilk aşamada söylemediği bazı ifadelere daha sonra bahsetmesine de kararda yer verdi. Kararda ayrıca duruşmada bulunan bilirkişilere ait raporda sanık M.A.K için, “sapkın, sağlıksız, tutarsız” ifadelerinin kullanılmasının da “tarafsız” olmadığına dikkat çeken daire, “Bu durumun rapor düzenlenmesinde tarafsız davranılmadığını gösterdiği gibi böyle bir tespitin bilirkişilerin görevleri dahilinde bulunmadığı” ifadelerini kullandı.

'TEK GÖRGÜ TANIĞI ÇOCUKLAR'

Sanığın tüm aşamalarda suçlamaları reddettiğine değinilen kararda, “cinsel istismar” suçuna ilişkin mağdur çocuklardan başka görgü tanığı olmadığına değinilerek, “Kalabalık ortamlarda sanığın ailesi ve diğer aile bireyleriyle bir arada oldukları fotoğraflarda çocukların gayet mutlu ve güler yüzlü oldukları, sanığın atılı cinsel istismar suçlarını işlediği yönünde aralarında evlilikleri boyunca sorunlar olduğu belirtilen ve katılan mağdur çocukların velayeti konusunda çekişme ve husumet bulunan katılan B.K ve annesinin ve katılan mağdurların çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı beyanlarından başka delil bulunmamasına rağmen beraati yerine mahkumiyet kararı verildiği” ifadeleri kullanıldı. Daire dosya kapsamında eksiklerin giderilerek davanın yeniden görülmesine hükmederek sanığın tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi.