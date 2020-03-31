31.03.2020 - 14:58 | | AA
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Dabakhane Mahallesi Bakırcılar Çarşısı içerisinde henüz öğrenilemeyen nedenle esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Mehmet Ay, M.H.A, S.A. ile B.F, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Ay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavgayla ilgili şüpheliler R.K, S.K. ve Y.E.E. gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.
Altınlarını dolandırıcıya kendi elleriyle verdiAntalya'da 72 yaşındaki kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Telefondaki şahsın Manavgat’ta işlenen cinayete kendi adının karıştığını söylemesi üzerine ne yapacağını şaşıran yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek altınların bulunduğu diğer evine gidip 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kendi eliyle teslim etti. Polis güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği dolandırıcıları arıyor.