Malefiz konusu nedir? İşte Malefiz oyuncuları..

Birçok filmde başrol oynayan Angelina Jolie, Malefiz filminde de Malefiz karakterini canlandırdı. Güzel ve başarılı oyuncu Jolie'nin başrolünde oynadığı film bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Malefiz konusu nedir, oyuncuları kimler?

MALEFİZ KONUSU

Uyuyan Güzel masalının çizgi uyarlaması olan Uyuyan Güzel filminin, hikâyeyi kötü peri Malefiz'in gözünden anlatan canlı aksiyon versiyonudur. Bu yeni versiyonda esas kötü karakter Malefiz değil, Prenses Aurora'nın babası Kral Stefan'dır.

MALEFİZ OYUNCULARI

Angelina Jolie - Maleficent

Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent

Elle Fanning - Prenses Aurora

Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox - genç Prenses Aurora

Janet McTeer - yaşlı Aurora (Filmin anlatıcısı)

Sharlto Copley - Kral Stefan

Michael Higgins - genç Stefan

Sam Riley - Diaval[3]

Imelda Staunton - Knotgrass

Juno Temple - Thistlewit

Lesley Manville - Flittle

Brenton Thwaites - Phillip

Kenneth Cranham - Kral Henry

Hannah New - Leila