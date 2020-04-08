Malefiz konusu nedir? İşte Malefiz oyuncuları..
2014 yapımı Malefiz bugün televizyonda yayınlanacak. Filmin baş karakteri Malefiz'in görkemli siyah kanatları vardır. Malefiz topraklarının koruyucusu ancak ihanete uğrayınca işler değişiyor. Birçok ismin rol aldığı filmin yönetmenliğini Robert Stromberg yaptı. Peki Malefiz konusu nedir, oyuncuları kimler?
Birçok filmde başrol oynayan Angelina Jolie, Malefiz filminde de Malefiz karakterini canlandırdı. Güzel ve başarılı oyuncu Jolie'nin başrolünde oynadığı film bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Malefiz konusu nedir, oyuncuları kimler?
MALEFİZ KONUSU
Uyuyan Güzel masalının çizgi uyarlaması olan Uyuyan Güzel filminin, hikâyeyi kötü peri Malefiz'in gözünden anlatan canlı aksiyon versiyonudur. Bu yeni versiyonda esas kötü karakter Malefiz değil, Prenses Aurora'nın babası Kral Stefan'dır.
MALEFİZ OYUNCULARI
Angelina Jolie - Maleficent
Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent
Elle Fanning - Prenses Aurora
Vivienne Jolie-Pitt ve Eleanor Worthington Cox - genç Prenses Aurora
Janet McTeer - yaşlı Aurora (Filmin anlatıcısı)
Sharlto Copley - Kral Stefan
Michael Higgins - genç Stefan
Sam Riley - Diaval[3]
Imelda Staunton - Knotgrass
Juno Temple - Thistlewit
Lesley Manville - Flittle
Brenton Thwaites - Phillip
Kenneth Cranham - Kral Henry
Hannah New - Leila