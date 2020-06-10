Mantar toplarken karşısına çıkan 3 ayıyı görüntüledi

Sivas Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada 3 ayıyla karşılaştı.
Ayıları gören İncir ve arkadaşı, büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Bir süre daha bölgede gezinen ayılar, daha sonra gözden kayboldu.
Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.