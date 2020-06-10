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10.06.2020 - 17:11 | | DHA

Mantar toplarken karşısına çıkan 3 ayıyı görüntüledi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir'in karşısına, ormanlık alanda 3 ayı çıktı. İncir, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Mantar toplarken karşısına çıkan 3 ayıyı görüntüledi

Sivas Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl'e arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden İlker İncir, bu sırada 3 ayıyla karşılaştı.

Ayıları gören İncir ve arkadaşı, büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Bir süre daha bölgede gezinen ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

 
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