Marketler saat kaça kadar açık? Bakkallar saat kaça kadar açık? Bugün(24 Nisan) market ve bakkallar saat kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 31 şehirde yaşanan sokağa çıkma yasağı vatandaşları meraklandırdı. Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı merak konusu. 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında olan sokağa çıkma yasağında 24 Nisan günü market ve bakkallar açık mı, bugün marketler saat kaça kadar açık? Bakkallar saat kaça kadar açık? Market ve bakkallar bugün kaçta kapanıyor?

MARKETLER - BAKKALLAR BUGÜN AÇIK MI?

23 - 24 Nisan 2020 günleri marketler ve bakkallar açık olacak. Fakat belli bir saate kadar hizmet verebilecek. Peki bugün marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık olacak?

BUGÜN MARKETLER - BAKKALLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANACAK?

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.