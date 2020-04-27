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27.04.2020 - 18:29 | | DHA

Martıları öldüren kişiye 16 bin lira ceza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak avlanarak martı vurduğu belirlenen Özcan H.'ye, 16 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.

Yunusemre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 14.30 sıralarında, kaçak avlanan bir kişi olduğu ihbarı üzerine kırsal Üçpınar Mahallesi Göksu mevkisinde denetim yaptı. Ekipler, Üçpınar Mahallesi'nde Özcan H.'yi (35), vurduğu 20 martıyla birlikte suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, Özcan H.'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası uyguladı. Özcan H.'nin av tüfeğine de el konuldu.

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