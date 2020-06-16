Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Bakan Koca duyurdu 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı, cezası ne kadar?

5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından vatandaşlar hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını ve kaç ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu araştırmaya başladı. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu iller vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İşte sokağa çıkma yasağının ilan edildiği iller?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Bakan Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bununla birlikte 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.