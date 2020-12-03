MasterChef 3 Aralık bölümü nerede çekildi? Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı nerede, hangi şehirde?

Ekranların sevilen lezzet yarışma programı MasterChef 113. bölümü ile perşembe günü seyircisiyle buluştu. Birbirinden farklı yemeklerle dokunulmazlık mücadelesi veren kırmızı ve mavi takım, yemeklerini özel misafirlerine tattırdı. Yarışma, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda çekildi ve izleyiciler söz konusu sarayın nerede olduğunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

FEYZULLAH KIYIKLIK ENGELLİLER SARAYI NEREDE?

Bağcılar Belediyesi tarafından 10 Ekim 2011 tarihinde yapılan Engelliler Sarayı, İstanbul Bağcılar’da yaşayan tüm engellilerin sosyal, kültürel, sanatsal, mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere inşa edilmiştir.

Binada 180 araçlık kapalı otopark, geniş fuaye alanları, atölye odaları, sinema/tiyatro salonları gibi birimleri bünyesinde barındırmaktadır. Diğer yandan 25 atölye odası bulunan yapıda; 2 konferans salonu, bir kapalı sinema ve bir çok amaçlı salonun yanı sıra yemek ve pasta atölyesi de bulunmaktadır. Türkiye’de ilk olan Engelliler Sarayı’nın zemin katında; hidroterapi havuzu, 2 adet tekstil atölyesi, mantar üretim atölyesi, ahşap oyuncak üretim atölyesi, sergi alanı, görme engelliler yürüyüş parkuru, görme engelliler sınıfı, mağaza satış reyonları ve depolar yer almaktadır. Giriş katta kantin ve oyun salonu, öğretmenler odası, el becerisi atölyesi, halı-kilim atölyesi, kadın ve erkek kuaförlük eğitim sınıfı, 2 çok amaçlı genel eğitim sınıfı, bilgisayar odası ve danışma birimi bulunmaktadır. Sanata dair tüm detayların düşünüldüğü sarayın açıldığı günden bu yana kadar toplam 7500 engelli birey faydalandı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda 37 branşta eğitim veriliyor. Engelliler Sarayı’nda bugüne kadar meslek öğrenen 300’e yakın kursiyer iş sahibi oldu.