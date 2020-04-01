Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Mazot Gübre desteği alma şartları neler?

Mazot gübre desteği ödemeleri hesaplara yattı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mazot ve gübre desteği ödemelerinin 27 Mart itibariyle ödenmeye başlandığı duyurulmuştu. İşte mazot gübre desteği ödemelerinde son durum?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİNDE SON DURUM NE?

Mazot gübre desteği ödemeleri 27 Mart tarihinde başladı. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. TC kimlik numarasının son rakamı 0, 1, 3, 5, 7, 9 olan vatandaşlar mazot gübre desteği ödemelerini 27 Mart 18:00'den sonra hesaplarına yatması ile aldı. TC kimlik numarasının son hanesi 2 olan vatandaşlar 3 Nisan tarihinde 4 olanlar 10 Nisan ve 6-8 olanlar ise 17 Nisan 18:00'den sonra destek ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından paralarını çekebilecek.

2020 YILI MAZOT GÜBRE DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar;

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak. * Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.