MEBBİS il dışı atama kontenjanları listesi! 2020 İl dışı tayin takvimi ve başvuru ekranı
İl dışı tayin başvuru ekranı açıldı. Öğretmenler 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler.Öğretmenlerin beklediği il dışı atama kontenjanları açıklandı. MEBBİS üzerinden başvurular gerçekleştiriliyor. İşte il dışı tayin ile ilgili detaylar...
İl dışı tayin başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yapılacak. İl dışı tayin başvuru ekranı açılırken, il dışı atama kontenjanları belli oldu. Öğretmenler il dışı tayin takvimini de araştırıyorlar. Peki il dışı tayin kontenjanları ve takvimi nedir?
İŞTE 2020 İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ
Başvurular: 6 - 10 Ağustos 2020
Atamalar: 11 Ağustos 2020
İlişik Kesme: 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla
İL DIŞI KONTENJANLARI AÇIKLANDI
İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kontenjanları açıklandı.
İL DIŞI ATAMA KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!
BAŞVURU EKRANI
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır
İL DIŞI TAYİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!