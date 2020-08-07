MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MEBBİS il dışı atama kontenjanları listesi! 2020 İl dışı tayin takvimi ve başvuru ekranı
ABONE OL
07.08.2020 - 09:55 |

MEBBİS il dışı atama kontenjanları listesi! 2020 İl dışı tayin takvimi ve başvuru ekranı

İl dışı tayin başvuru ekranı açıldı. Öğretmenler 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler.Öğretmenlerin beklediği il dışı atama kontenjanları açıklandı. MEBBİS üzerinden başvurular gerçekleştiriliyor. İşte il dışı tayin ile ilgili detaylar...

MEBBİS il dışı atama kontenjanları listesi! 2020 İl dışı tayin takvimi ve başvuru ekranı

İl dışı tayin başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yapılacak. İl dışı tayin başvuru ekranı açılırken, il dışı atama kontenjanları belli oldu. Öğretmenler il dışı tayin takvimini de araştırıyorlar. Peki il dışı tayin kontenjanları ve takvimi nedir?

İŞTE 2020 İL DIŞI TAYİN TAKVİMİ

Başvurular: 6 - 10 Ağustos 2020

Atamalar: 11 Ağustos 2020

İlişik Kesme: 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla

İL DIŞI KONTENJANLARI AÇIKLANDI

İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kontenjanları açıklandı.

İL DIŞI ATAMA KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURU EKRANI

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır

İL DIŞI TAYİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

 

    Eskişehir'de bir akademisyen doktorlara saldırdı!Eskikşehir'de Aile Sağlığı Merkezi’ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu’na saldırırken, araya giren Aytekin Aykın’a da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karantina açıklaması

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karantina açıklaması

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

    Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

    Sıradaki Haber