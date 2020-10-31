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31.10.2020 - 17:59 | | AA

Meclis Başkanı Şentop enkaz altından çıkarılan Buse'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Meclis Başkanı Şentop enkaz altından çıkarılan Buse'yi ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Özel Tınaztepe Hastanesi'nde tedavisi devam eden Buse Hasyılmaz ve yakınlarıyla görüşen Şentop, Hasyılmaz'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden de Hasyılmaz'ın durumuna ilişkin bilgi alan Şentop, "Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli." ifadesini kullandı.

Şentop, hastanede tedavi gören diğer yaralıları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
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