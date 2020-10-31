Meclis Başkanı Şentop enkaz altından çıkarılan Buse'yi ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Özel Tınaztepe Hastanesi'nde tedavisi devam eden Buse Hasyılmaz ve yakınlarıyla görüşen Şentop, Hasyılmaz'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden de Hasyılmaz'ın durumuna ilişkin bilgi alan Şentop, "Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli." ifadesini kullandı.

Şentop, hastanede tedavi gören diğer yaralıları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.