Melis Ä°sminin AnlamÄ± Nedir? Melis Ne Demek, Ne AnlamÄ±na Gelir?

Melis, kÄ±z bebeklerine konulan modern isimler arasÄ±nda son zamanlarda favori isimlerden biri. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±larda yeni doÄŸan kÄ±z bebeklerine bu ismi vermektedir. Okullarda da kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na verilen isimler arasÄ±nda Melis isminin sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± fark edilmektedir. KulaÄŸa hoÅŸ gelmesi yanÄ±nda gÃ¼zel olumlu anlamlarÄ± ile de sevilen ve beÄŸenilen bir isim.Â

Melis ismi; bal, bal arÄ±sÄ± anlamlarÄ±na gelmektedir. Birinci anlamÄ±; bal, tatlÄ± ÅŸey, can olarak ifade edilmektedir. Ä°kinci anlamÄ± ise bal arÄ±sÄ± olarak bilinmektedir. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ anlamÄ± Ã§ayÄ±r, Ã§imenlik olarak aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve bilinen son anlamÄ± ise oÄŸul otu olarak kaynaklar da aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r.Â

Â Melis Ne Demek?

Â Melis sÃ¶zlÃ¼kte genel olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cÃ¼mleye baÄŸlÄ± olarak anlam kazanmaktadÄ±r. Melis ismi, bazÄ± kaynaklarda ise yapraklarÄ± limonu andÄ±ran kokuda bir bitki olarak ifade edilmektedir. Melis isimli kiÅŸilerin isim analizlerinde; duygusal bakÄ±mdan oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yapÄ±da olduklarÄ±, zeki kiÅŸiler olarak zekalarÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde kullandÄ±klarÄ±, sanatsal alanda yeteneklerini en iyi ÅŸekilde sergiledikleri, sorunlara pratik Ã§Ã¶zÃ¼mler bulabildikleri tespit edilmiÅŸtir.Â

Â Melis Ä°smi Kurâ€™anâ€™da GeÃ§iyor mu?

Melis ismi, Kur'an-Ä± Kerim'de geÃ§memektedir. ArapÃ§a kÃ¶kenli deÄŸildir. Rumca kÃ¶kenli bir isimdir.