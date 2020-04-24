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24.04.2020 - 18:36 |

Melis Ä°sminin AnlamÄ± Nedir? Melis Ne Demek, Ne AnlamÄ±na Gelir?

Melis, son zamanlarda en Ã§ok kullanÄ±lan ve beÄŸenilen kÄ±z bebek isimlerinden biridir. Ã–zellikle gÃ¼zel anlamlarÄ± yÃ¶nÃ¼ ile tercih edilen bir isim olan Melis'in ne anlama geldiÄŸini Ã¶ÄŸrenebilir ve buna gÃ¶re Ã§ocuÄŸunuza bu ismi verebilirsiniz. Sizler iÃ§in Melis ne demek? Melis isminin anlamÄ± nedir detaylarÄ± ile derledik.Â

Melis Ä°sminin AnlamÄ± Nedir? Melis Ne Demek, Ne AnlamÄ±na Gelir?

Melis, kÄ±z bebeklerine konulan modern isimler arasÄ±nda son zamanlarda favori isimlerden biri. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±larda yeni doÄŸan kÄ±z bebeklerine bu ismi vermektedir. Okullarda da kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na verilen isimler arasÄ±nda Melis isminin sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± fark edilmektedir. KulaÄŸa hoÅŸ gelmesi yanÄ±nda gÃ¼zel olumlu anlamlarÄ± ile de sevilen ve beÄŸenilen bir isim.Â 

Melis ismi; bal, bal arÄ±sÄ± anlamlarÄ±na gelmektedir. Birinci anlamÄ±; bal, tatlÄ± ÅŸey, can olarak ifade edilmektedir. Ä°kinci anlamÄ± ise bal arÄ±sÄ± olarak bilinmektedir. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ anlamÄ± Ã§ayÄ±r, Ã§imenlik olarak aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve bilinen son anlamÄ± ise oÄŸul otu olarak kaynaklar da aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r.Â 

Â Melis Ne Demek?

Â Melis sÃ¶zlÃ¼kte genel olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cÃ¼mleye baÄŸlÄ± olarak anlam kazanmaktadÄ±r. Melis ismi, bazÄ± kaynaklarda ise yapraklarÄ± limonu andÄ±ran kokuda bir bitki olarak ifade edilmektedir. Melis isimli kiÅŸilerin isim analizlerinde; duygusal bakÄ±mdan oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yapÄ±da olduklarÄ±, zeki kiÅŸiler olarak zekalarÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde kullandÄ±klarÄ±, sanatsal alanda yeteneklerini en iyi ÅŸekilde sergiledikleri, sorunlara pratik Ã§Ã¶zÃ¼mler bulabildikleri tespit edilmiÅŸtir.Â 

Â Melis Ä°smi Kurâ€™anâ€™da GeÃ§iyor mu?

Melis ismi, Kur'an-Ä± Kerim'de geÃ§memektedir. ArapÃ§a kÃ¶kenli deÄŸildir. Rumca kÃ¶kenli bir isimdir.

6 asÄ±rlÄ±k Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, corona virüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±Bursa'da, UludaÄŸ yolu üzerinde bulunan 610 yaÅŸÄ±ndaki Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, her yÄ±l yerli ve yabancÄ± binlerce turist tarafÄ±ndan ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle OsmanlÄ± Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asÄ±rlÄ±k çÄ±narÄ±n çevresi ise, koronavirüs salgÄ±nÄ± sebebiyle sessiz kaldÄ±.Bursa'nÄ±n simge çÄ±narlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen 610 yaÅŸÄ±ndaki "Tarihi Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±", her yÄ±l binlerce yerli ve yabancÄ± turisti gölgesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor. GösteriÅŸli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarÄ±yla her yÄ±l binlerce kiÅŸiyi gölgesinde aÄŸÄ±rlayan tarihi çÄ±nar, adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± mahalle sakinlerinin de geçim kapÄ±sÄ± görevini üstleniyor. OsmanlÄ± Devleti'nin kurulduÄŸu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanÄ±klÄ±k eden Ä°nkaya ÇÄ±narÄ±, koronavirüs sebebiyle yalnÄ±z kaldÄ±. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapÄ± ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanÄ±klÄ±k eden tarihi çÄ±nar, 610 yÄ±ldÄ±r en sessiz günlerini yaÅŸÄ±yor.
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