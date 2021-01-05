6 ayda bir emekli ve memur maaşlarına gelen zamlar belli oluyor. Son olarak aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklinin zam oranları paylaşıldı ve yeni maaşlar şekillendi. Şimdi milyonlarca kişi kendi maaşının nasıl hesaplanacağını sorgulayarak "Memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Emeklı ve memur maaşları ne kadar olacak?" sorusuna cevap arıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aralık enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaşı zamları belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 8.37 artacak. Memurlar da toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7.33 zamlı maaş alacak.

TÜİK’in Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.37 arttı. Verilere göre, 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4’lük zam aşılırken, yaklaşık yüzde 4.33’lük enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4.33’lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7.33 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak’ta alacak.









