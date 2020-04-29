Meslek liseleri destan yazıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kovid-19 pandemisinin etkisini azaltmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri ile bu sürecin kahramanlarından birisi oldular. Biz de bu süreci MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile konuştuk.



Bakanlığınız bu süreçte aktif rol aldı ve sunduğu hizmetler her geçen gün çeşitleniyor. Bunlardan bahseder misiniz?



Bakanımız Sayın Ziya Selçuk sürecin başında Bakanlıkta bir koordinasyon birimi kurarak 81 il ile sürecin eşgüdümlü bir şekilde yönetilmesine büyük önem verdi. Bir taraftan internet üzerinden EBA ile uzaktan eğitime desteğini sürdürürken diğer taraftan TRT ile işbirliği ile televizyon üzerinden de derslere ve psikososyal desteklere yönelik yayınlarına devam ediyor.

Pandemi ile savaşta meslek liseleri inanılmaz performans gösterdi. Bu nasıl oldu?

2023 Eğitim Vizyonu mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli projeler içeriyordu. İki yıl gibi kısa sürede bu belgede belirtilen tüm adımları kararlılıkla uygulamaya soktuk. Her başarılı proje, yeni projeler doğurdu ve zincirleme bir başarı hikâyesi oluştu.









Meslek liselerinde şu ana kadar üretilen ve dağıtılan ürünler ne kadar?

Şu ana kadar 6 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 150 bin litre el dezenfektanı, 4 bin litre kolonya, 10 milyon cerrahi maske, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretildi. Ürünler valilerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı.



Maskeden solunum cihazına ürün yelpazesi nasıl oldu?

İlk günden itibaren belirli illerde mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz içerisinde AR-GE merkezleri kurduk, özellikle maske makinesine odaklandık. Önce maske makinesi, sonra solunum cihazları derken sağlık alanında ihtiyaç duyulan farklı ürünler bu AR-GE merkezlerimizde üretilmeye başlandı.



Ürünler geliştirilecek mi?



Amacımız, bu ürünlerin ticaretini yapmak değil, bu ürünleri üretmek için gerekli tüm bilgiye sahip olabilmek, bunları ülkemizdeki tüm kurumlarla paylaşmak ve sonrasında bu ürünleri inovatif yaklaşımlarla sürekli geliştirebilmek. Bu çabalar mesleki eğitimin üretime odaklanmasını da sağlayacak. Ve çok sayıda patent, faydalı model ve tasarım tescili ortaya çıkacak. Hedefimiz, ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine kendi ölçeğimizde bir katkı sunabilmek.



AR-GE merkezleri pandemi sonrasında da çalışmalarına devam edecek mi?



Elbette. Bakanlık olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ana temalarından birisini fikri mülkiyet olarak belirlemiş ve patent, faydalı model, tasarım ve marka geliştirme ve tescili ile ilgili süreçlere özel destekler sağlamaya başlamıştık. Şimdi AR-GE merkezlerimizi fikri mülkiyet çalışmalarında ana merkezler yapmayı planlıyoruz. Bölgesel olarak AR-GE merkezlerimizin sayısını da artıracak ve araştırma çalışmaları için Bakanlık olarak gerekli yatırımları da yapacağız.



Kim ne üretiyor?



Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi: İstanbul Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Solunum cihazı: Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Uzaktan Kumandalı Solunum Cihazı: İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



N95 Maske Makinesi: Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Ultraviyole C (UVC) Hava Sterilizasyon Cihazı: İstanbul Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Kumandalı ve Zaman Ayarlı UV-C Hava Sterilizasyon Cihazı: Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İzole Numune Alma Ünitesi: Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Video Laringoskop Cihazı: İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Ozon Hava Dezenfekte Cihazı: İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Temassız Kızılötesi (IR) Termometre Cihazı: İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



N95 Maske Makinesi: Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



‘Maske’de ilk 10 il



İstanbul (3 Milyon)

Diyarbakır (1 milyon 450 bin)

Kocaeli (1 milyon 150 bin)

Mersin (1 milyon 100 bin)

Konya (800 bin)

Sakarya (750 bin)

Şanlıurfa (660 bin)

Ankara (402 bin)

Gaziantep (385 bin)

Antalya (385 Bin)