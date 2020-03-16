Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevreleri'nde yağışların etkili olacağını bildirilen Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasında,"Kuvvetli (21-50 kg/m2),çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) yağmur ve sağanak yağmur, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.

Bugünden itibaren Perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışla ilgili ani su baskını ve sel gibi konularda tedbirli olunması istendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında da, "Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Uyarı işareti Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.